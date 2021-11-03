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初訪雍雅山房

〈太平山下〉巫嘉清
圖為作者與母親大姊在雍雅山房合照。（作者提供）
圖為作者與母親大姊在雍雅山房合照。（作者提供）

離開香港時我才從元朗小學畢業，一直到七年後，1965年暑假我才首次回香港與家人團聚，當時已是大學三年級的學生。

回家之前，我參加了一個夏令講習活動，跟不少海外的華僑朋友一起度過三個星期，認識了一群從香港來的年輕人，大家言語習慣文化背景相同，很快就打成一片，他們熱心地表示我回香港時一定要聯絡再聚。

其中一位朋友，住在我家附近，他很高興大家能在香港再見面，便約好他的大房車來載媽媽和我們姊妹去沙田馬料水的雍雅山房午餐。

雍雅山房這個優雅的名字來自法文，是湖畔蘭花的意思，這裡原是廣東省主席陳濟棠在香港的富商兒子陳樹中的私人別墅，占地廣闊，建築及園林設計揉合了中國和日本的風味。後來陸續換了主人，由香港彭家在此建立雍雅山房，經營中西餐。

園林室外茶座供應中餐，記得點了他們有名的招牌菜紅燒乳鴿、釀豆腐、炒河粉、燒豬肉等美食，吃得我不亦樂乎。

這是我第一次來這裡，對其室外餐廳甚為欣賞，因為居高臨下，海灣在前，景色秀麗，太陽傘下的座位舒適，沒有擁擠的人群，很不像人在香港。林裡有小橋、小水流，樹木花草漂亮，楊柳迎風飄揚，美景美食，身心安舒愉悅，加上與母親及姊妹們一起享受著歡愉的時光，使雍雅山房在我心中留下一個美好的記憶。

可惜如此一個美好的餐廳在2005年結束營業，新業主將它改變成了少數豪宅住家。普通市民再也無緣進入，誠憾事也！

香港 美食 中國

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