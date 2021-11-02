中國 人總喜歡自稱是龍的傳人，而「龍」作為中華民族的圖騰，有多少人對它有真正理解？龍圖騰形成的時間，可以上溯到上古伏羲時代，伏羲氏以蛇為圖騰。近代學者聞一多在他的三篇作品《伏羲考》、《龍鳳》、《端午 考》中認為，中國人被稱為「龍的傳人」，源於黃帝時代的傳説，並且指出各種動物圖騰拼合成了「龍」，一種虛擬的綜合性神靈。

龍圖騰的說法除了聞一多有論述，還有其他證據。司馬貞《補三皇本紀》前面雖説伏羲蛇身人首，但在最後卻言伏羲氏「有龍瑞，以龍紀官，號曰龍師」，暗示了伏羲氏在龍圖騰形成中所起的主導作用。

許多人誤以為龍屬陽剛，其實龍是陰獸。說「龍」是陰柔，因為中國有關龍的神話，一向認為龍是水中生物。另外，在中國傳統，老子最崇尚水，道家文化是月亮文化，以陰柔掛帥，難怪孔子形容老子是龍。

《史記•老子韓非列傳》提到孔子問禮於老子，謂「鳥，吾知其能飛；魚，吾知其能游；獸，吾知其能走。走者可以為罔，游者可以為綸，飛者可以為矰。至於龍，吾不能知其乘風雲而上天。吾今日見老子，其猶龍邪！」

意思是鳥能飛，魚能游，獸能跑，會跑的可用織網捕獲，會游的可用絲線去釣，會飛的可用箭去射，但龍則乘風飛騰升天，老子大概是這樣吧！

龍是陰，鳯是陽，直到秦漢後才出現陰陽的大顛倒。龍的崇拜開始一統天下，並成為皇權的標誌與象徵，如秦始皇自稱是「祖龍」，漢高祖劉邦說其母感蛟龍而生，王莽則是「當仙成龍」，漢光武帝也是「夢赤龍」。從此，龍變得唯我獨尊，鳳只能作為龍的從屬。穿龍袍、坐龍椅的是皇帝。