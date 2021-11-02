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自戀型變態人格

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

在法庭上，這名坐在輪椅上的犯人，是個徹頭徹尾的老翁。

事實上，78歲的他身患膀胱癌和其他疾病，身體已非常虛弱，但那枯乾了的眸子，卻仍狠狠地瞪着庭上其他人，彷彿要用盡最後一口氣來表達他的不屑。可以想像，這人年輕力壯時，是個霸氣十足的強勢人物。

美國地產大亨羅伯特德斯特（Robert Durst）大半生呼風喚雨，沒料到自己會於晚年被判終身監禁，不得假釋，絕大可能會死於獄中吧！他涉嫌於十多年前謀殺妻子、朋友和鄰居三人，本來是沒有足夠證據起訴他的，但天網恢恢疏而不漏，他於2015年的一次訪問中，以為麥克風已關掉而喃喃說：「我一定要殺他們啦！」這話成為重大罪證。

羅伯特德斯特被指是Narcissistic Psychopath，而無獨有偶，「自戀型變態人格」經常會於謀殺案或暴力傷人案中，出現於嫌疑犯身上，也許說明患有這人格疾患的人，較有機會犯上嚴重罪行呢。

「自戀型變態人格」患者顯得極度自私、自高自大、態度傲慢，會誇大自我重要性，或相信自己是至高無上的，極需要別人過度的稱讚，但卻缺乏同理心，人際關係差，占人便宜以滿足自己利益需求是等閒事。

這麼討厭的人，該避之則吉吧！但因這類人畢生專注於成功、權力與操控，若命運將他們推上高峰，他們同時會擁有一股危險的吸引力呢！

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