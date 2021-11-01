她約了好友逛公司，途中滔滔不絕地數落丈夫的不是：「佢完全唔關心我㗎，我話唔舒服，佢都係冷冷淡淡咁叫我休息吓，但換轉係佢嘅家人唔舒服，佢就會成個人無晒心機好擔心㗎喇！」

她和丈夫結婚二十多年了，卻仍然會吃醋，時常埋怨丈夫愛家人多於愛她。

「你咁緊張你家姐同細佬，咪搬去同佢哋住囉，我火滾嘅時候會忍唔住罵佢。」她邊說邊隨手拿起一對男裝綿質拖鞋。「我老公對腳成日好似雪條咁凍㗎！」

兩個女人相約逛公司，但卻來來去去都徘徊於男裝部。「佢待朋友都好過對我㗎，乜嘢兄弟如手足，老婆如衣服喎，你話激唔激氣呀！」友人嘰咕笑起來，說她的丈夫可能是說笑而已。

她一邊嘀咕，同時卻在仔細地挑選男裝外套。「我老公好怕凍㗎，天氣轉涼又唔識添衣嘅，乜都依賴我。」友人笑說，既然她的一對子女已出國升學 毋須她照顧了，乾脆當丈夫是小孩般的照顧吧！

「你點知㗎？佢真係返老還童成個細路咁㗎，成日問我有乜嘢零食㗎！」她在食物部買了數款果仁，說是丈夫最喜歡的。她和友人話別後，旋即跑去濕貨街市買丈夫最愛吃的豆腐和鮮魚。這天，她拿回家的一大堆東西，竟沒有一樣是買給自己的。

她嘴巴不停地罵丈夫，但其實心底卻愛死他；她渴求夫婦鶼鰈情深的親密，但現實卻是未能如她所願呢！