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找尋中文老師

〈每日驚艷〉張宏

家中書櫃珍藏了幾百本書，卻不能打動兒子，他除了小時候被我拉著去圖書館，看了一些漫畫和故事集之外，自疫情開始已不再看實體書，只會上網看漫畫、玩遊戲，「書」恍如出土文物，碰也不碰。這種讀書態度，中文科考試成績當然不理想，令我這個愛書老媽著急，四處尋找中文補習名師。

「對不起，已經爆滿」、「現時未可以試堂，要等到年尾」、「實體班全部爆滿，只能線上上課」、「對不起，沒有小班補習」。上下求索，查詢過不少補習學校，竟然全部爆滿，插針不入。全港5萬多名DSE考生，假設只有一半人補習，也是2萬5000多人的大市場，難怪老師們「皇帝女唔憂嫁」。

找尋期間我反而有所領悟。補習老師客似雲來，正因為不喜歡中文科的人「看不見」中文。DSE中文科一向比較艱深，課本那怕放在眼前，不喜歡的人看了也視而不見，不能理解。總要有人把原文口述再講一次，短話長說，詳細講解，才會明白。我一眼就明白的短小文言文作品，向著兒子要手舞足蹈地解說良久，他方能理解，仿似學外語。擅長中文有無窮商機，滔滔不絕講故事也難不倒我，趁現在多看DSE天書，退休之後轉型做補習天王，會否是另一出路？

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