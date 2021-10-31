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英國人與口罩

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

帶著小狗在公園悠閒地散步時，有位街坊跟我搭訕：「今天陽光這麼美麗，空氣又如此清新，你幹嘛仍戴著口罩？」

環觀四周，我確是公園裏唯一戴著口罩的人，我聳聳肩答：「沒辦法，口罩已成為我臉的一部分了。」我是認真的，只要是踏出家門的第一步，口罩旋即戴上，這習慣不經不覺已超過一年半了。

世界各地的大城市疫情都顯著回落了，唯獨英國仍站穩於每天有四萬多個案，倫敦則平均每天三千宗，這現象與英國人使用口罩的態度，該是有直接的關係吧！

不曉得是否英國人天生鼻樑高挺，口罩較難調校，露鼻孔式的戴口罩方法處處可見。每次在餐廳裏，我都是唯一會將除下來的口罩放進自備信封裏的人，英國人普遍沒有「細菌有機會黏滿口罩表面」的概念，就連首相強生也是把除下的口罩，隨手塞進口袋裏，細菌容易周圍走。

有朋友的青少年兒子，在學校將一個後備口罩贈予同學，因為前陣子學校規定中學生上學要戴口罩。結果，那位同學將同一個該是即棄的口罩，天天戴上足足一個月，非常驚嚇！

那次在一間售賣布口罩的店舖，選了一大堆不同顏色和圖案的，我隨口問店員有沒有filters，他瞪大眼的表情，像是從來沒聽過世上有布口罩需要過濾紙的呢！

坐公車時，就更該保持機警狀態了，突然除口罩來方便自己咳、打噴嚏或揚聲講電話的，比比皆是。

口罩 英國 疫情

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應該心裏有數

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