我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗接種第3劑莫德納疫苗 盼鼓勵民眾仿效

G20峰會 美歐鋼鋁貿易停戰 終結川普時期爭端

從座右銘說起

〈六合飛翔〉岑逸飛

如今一般所謂「座右銘」，指個人、組織等作為自我警誡的短句，代表著精神、意志、信念等，一般以排比形式出現。例如家族、學校、公司等都可能有座右銘，當中學校的訓詞稱為校訓，家族的訓詞稱為家訓。英語稱「座右銘」為motto，來自拉丁語的「mutter」。

華人社會的座右銘固然以中文寫成；歐美文化則多以拉丁語或羅曼語族語言寫成。但也不無例外，例如美國夏威夷州的座右銘用夏威夷語，英格蘭西南部的薩默塞特郡(Somerset)，則用古英語。

一般認為「座右銘」的詞源來自「昭明文選」。「文選・崔瑗・座右銘」記載，唐開元年間呂延濟題註：「瑗兄璋為人所殺，瑗遂手刃其仇，亡命，蒙赦而出，作此銘以自戒，嘗置座右，故曰座右銘也。」

勵志的座右銘多能發人深省。例如愛因斯坦的名句：「人生就像騎腳踏車，想保持平衡就得往前走。」但「座右銘」的真正起源，很少人會去考究。首先是「座右銘」的「右」字，應作何解？為甚麼是「右」而不是「左」呢？

這便要說到戰國時「荀子」的「宥坐」篇。「宥」字通「右」，故「座右銘」實則是「座宥銘」，而「宥」字又作何解？「宥」指寬容、饒恕等。在荀子的「宥坐」篇，就提到一種「宥坐之器」，又叫欹器，是魯國君主用來代替今人所說的「座右銘」。「宥坐」篇的記載如下：

「孔子觀於魯桓公之廟，有欹器焉，孔子問於守廟者曰：「此為何器？」守廟者曰：「此蓋為宥坐之器，」孔子曰：「吾聞宥坐之器者，虛則欹，中則正，滿則覆。」孔子顧謂弟子曰：「注水焉。」弟子挹水而注之，中而正，滿而覆，虛而欹。孔子喟然而歎曰：「吁！惡有滿而不覆者哉！」

夏威夷州 美國 華人

上一則

應該心裏有數

延伸閱讀

「天天天藍」詞源作者卓以玉 逝世

「天天天藍」詞源作者卓以玉 逝世

新州908、856區號市話 10月24日起7碼改10碼

新州908、856區號市話 10月24日起7碼改10碼
黑白集／中研院能被媚俗綠委改名？

黑白集／中研院能被媚俗綠委改名？
新州8月房市買氣稍降 3郡逆勢成長

新州8月房市買氣稍降 3郡逆勢成長

熱門新聞

呂珍(左)辭去會計工作，成功創立市值4700萬美元的公司。圖／取自instagram

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

2021-10-26 16:24
這是今年西恩納國際攝影大賽「年度最佳照片」，照片中可見一名失去右腿的父親高舉沒有四肢的兒子，兩人都露出燦爛笑容。圖／取自Mehmet Aslan推特

獨腳爸抱起沒有四肢的兒子 奪國際攝影大賽最佳照片

2021-10-24 10:47
達姆／圖

酒駕的暴力事件（上）

2021-10-30 03:02
民國47年6月12日，胡璉(圖中)陪同蔣中正總統巡視金門防務，蔣經國隨行。（圖：胡璉故居紀念館暨研究中心提供）

打勝中華民國立足台灣第一戰 新書揭胡璉與老蔣恩怨

2021-10-26 01:02
潘越雲注重運動，這兩年愛上西班牙舞。圖為她為演出練習佛朗明哥舞。（本報資料照片）

潘越雲享受孤獨 靠自律練出自己的獨特

2021-10-30 07:00
燒餅、豆漿的中式早餐。（本報系資料照片）

早餐變奏曲（上）

2021-10-25 03:02

超人氣

更多 >
紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情
洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常

洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常
參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕
李雲迪傳很快獲釋離開中國 短期恐聽不到琴聲

李雲迪傳很快獲釋離開中國 短期恐聽不到琴聲
好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便