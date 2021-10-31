如今一般所謂「座右銘」，指個人、組織等作為自我警誡的短句，代表著精神、意志、信念等，一般以排比形式出現。例如家族、學校、公司等都可能有座右銘，當中學校的訓詞稱為校訓，家族的訓詞稱為家訓。英語稱「座右銘」為motto，來自拉丁語的「mutter」。

華人 社會的座右銘固然以中文寫成；歐美文化則多以拉丁語或羅曼語族語言寫成。但也不無例外，例如美國夏威夷州 的座右銘用夏威夷語，英格蘭西南部的薩默塞特郡(Somerset)，則用古英語。

一般認為「座右銘」的詞源來自「昭明文選」。「文選・崔瑗・座右銘」記載，唐開元年間呂延濟題註：「瑗兄璋為人所殺，瑗遂手刃其仇，亡命，蒙赦而出，作此銘以自戒，嘗置座右，故曰座右銘也。」

勵志的座右銘多能發人深省。例如愛因斯坦的名句：「人生就像騎腳踏車，想保持平衡就得往前走。」但「座右銘」的真正起源，很少人會去考究。首先是「座右銘」的「右」字，應作何解？為甚麼是「右」而不是「左」呢？

這便要說到戰國時「荀子」的「宥坐」篇。「宥」字通「右」，故「座右銘」實則是「座宥銘」，而「宥」字又作何解？「宥」指寬容、饒恕等。在荀子的「宥坐」篇，就提到一種「宥坐之器」，又叫欹器，是魯國君主用來代替今人所說的「座右銘」。「宥坐」篇的記載如下：

「孔子觀於魯桓公之廟，有欹器焉，孔子問於守廟者曰：「此為何器？」守廟者曰：「此蓋為宥坐之器，」孔子曰：「吾聞宥坐之器者，虛則欹，中則正，滿則覆。」孔子顧謂弟子曰：「注水焉。」弟子挹水而注之，中而正，滿而覆，虛而欹。孔子喟然而歎曰：「吁！惡有滿而不覆者哉！」