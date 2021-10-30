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隔壁家的香港女孩

〈太平山下〉阿馬

阿芳是我隔壁家的小女孩。

兒時印象中，阿芳的父親三十多歲，身材高，梳著後掠的髮型，鼻子架著副眼鏡，服飾整潔，但整天都宅在家為妻兒做飯。

後來才明白，阿芳父親留學英國剛畢業，就逢新中國成立，回國參加社會主義建設，不料1957年被畫為右派開除回鄉。還好父母在香港多有接濟，他不用下田打工，是村裡有名的「香港客」。

阿芳因家境還好，服飾都比別的孩子漂亮，小姑娘長得又俊，故村裡人都叫她「香港女孩」。

阿芳和我同齡，一塊兒上幼兒園，小學也同班，那年過年，她塞給我一塊咖啡色的小東西，我以為是餅乾，吃到嘴裡，竟似糖一樣融在口裡，又甜又香，那香味是我從未嘗過。

阿芳說是她爺爺從香港寄來的，叫巧克力，從此我心中的香港就有味道了，是巧克力的味道。

阿芳的堂姐，年齡和阿芳父親差不多，見阿芳和我天天牽手一道上學，就打趣我：「小毛，你又牽你媳婦上學啦。」

我真不好意思：「你亂講」，堂姐見我面紅耳赤的模樣，哈哈大笑。阿芳馬上頂她：「好就好，關你什麼事。」扭身拖我就走：「別理她，我們去玩。」

玩些什麼呀？阿芳媽縫了六個小袋子，內裝沙子，我們玩丟沙包，把六個小沙包撒在桌上，挑一個拋起，趁未落下，用一隻手飛快地一抓起桌上另幾個沙包，再用同隻手接住拋起的沙包，一下子抓全五個，並接住拋起的沙包，叫「一把抓」。

阿芳手巧，從一到五，她輪到就一遍完成，而我最後的「一把抓」往往都抓不起來。

輸了是要被刮鼻子的。

要被小女孩刮鼻子，多丟臉，我就跑，阿芳伸出中指，翹著些蘭花指：「別耍賴」，追上就刮……唉。

阿芳在家門口巷子和別的女孩跳橡皮筋：「小皮球，香蕉油，馬蘭開花二十一……。」清脆的女童聲在巷中回響。

阿芳雙腳靈活地跳著，橡皮筋在腿間纏來彈去，隨著身體的晃動，她腦後那根長辮子也左右盤旋，那繫在辮梢的蝴蝶結上下翻飛，竟如真蝴蝶，好看極了。

1962年，國內政策有所鬆動，阿芳父親以赴香港接收家產為由，獲得當局批准全家移港。

阿芳一家走的那天，我放學回來，阿芳堂姐給我一個紋飾精美的鐵皮盒子，說是阿芳留給我的。

打開看，有幾塊巧克力、一條橡皮筋繩、幾個小沙袋、十幾粒彩色玻璃彈珠，是當時男孩流行的玩意。

我心裡悵然若失，當時不懂這就是離愁。至今，我還回味著當年的離緒。

1978年，我上大一放寒假在家。老堂姐過來對我說：「你媳婦要來了。」我一頭霧水，我還沒談過戀愛。

「阿芳和她爸正月來探親，你不見嗎？」這堂姐還在用十幾年前的梗打趣我；見定是要見的。

正月初的那天，阿芳家的族人忙著在阿芳家老宅舉辦接風宴，我和母親作為老鄰居也應邀出席。眾人落座之後，阿芳和他父親來了。

阿芳父親風度不改，頭髮白了些，依舊往後掠得一絲不苟，西裝革履。

一位身材修長的年輕女性扶著他，長髮微鬈、服飾考究、佩著胸針、足蹬高跟鞋，洋氣中有幾分高貴、典雅、幹練，我知道那是阿芳。

輪席敬酒介紹親朋時，阿芳見到我：「小毛？」聲音有幾分激動。

「巧克力、刮鼻子，還有玻璃珠，我還沒謝你……。」一大堆話堵在喉嚨：「阿芳！」我噎住了。

後來，我們還是單獨談了一會，阿芳說自己在香港一直讀書，後來到英國修了博士，現在香港某銀行任職。

問及我，我說過完年，我應上大二了。阿芳有點詫異：「怎麼這麼遲上大學？」這一問題，三言兩語真答不清，「文革，上山下鄉，恢復高考……」。

又一大堆話堵滿胸口，我只能囁嚅著。不過從她語氣裡流露出的幾絲憐憫，我知道我們是兩個世界的人了。

以後我們又沒了聯繫。後來老堂姐告訴我阿芳升任銀行高管，去了美國總部。

她的父親也於香港九七回歸前，移美定居。見過多年國內的政治，我很理解，阿芳父親曾淪為右派，「一朝被蛇咬，十年怕井繩」。

如今我也來美多年。

這篇文章如能登出，阿芳見到，還記得童年時的情景和1978年重逢的那一幕嗎？

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