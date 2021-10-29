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千古輸贏下不完

〈六合飛翔〉岑逸飛

談起禪詩，明代蒼雪禪師之詩別有韻味。蒼雪禪師號南來，雲南呈貢人，於昆明妙湛寺出家，對《楞嚴經》、唯識、《法華經》、三論宗等頗有研究，著有《華嚴經海印道場懺儀》、《法華珠髻》等書，博學多聞，善畫，尤工於詩，有《南來唐集》四卷，清代詩人王漁洋推舉他為明代三百年第一詩僧。戲曲大師吳梅村也很推崇其詩。

蒼雪的詩，最為傳誦的一首，除了禪味之外更有道味：「松下無人一局殘，空山松子落棋盤，神仙更有神仙著，千古輸贏下不完。」

據說明末崇禎年間，有人畫了一幅畫：巍然聳立的一棵松樹下有一方大石，大石上擺著一個棋盤，棋盤上面擺著幾顆疏疏落落的棋子，意境深遠，若有所指。而當時的高僧蒼雪大師在畫上寫了這首詩，將畫中之意揮灑得淋漓盡致。此詩以一個方外之人的超然心境，將所有人生哲學和歷史哲學都包含其中。

這禪詩讓神仙出場了，加上道家元素，描述人生如同一局殘棋，你爭我奪，但即使是神仙又如何？神仙也有神仙的執著，離不了輸贏二字，可惜輸贏永無定論。佛家教人不要執著，而神仙的執著，境界又似乎低了一些。

然而，從「千古輸贏下不完」，也可啟示世上爭奪永無止歇，勝又如何？敗又如何？是得是失，是輸是贏，何必掛在心上？

甚麼叫做「放下」？「放下」最重要的是能放過自己，把自己從俗世中的各種各樣制約釋放出來。畢竟人生在世，身上纏綁著無數繩索，猶如五花大綁，如要逍遙，便要將綁在身上的繩索一條條剪下來，把身上所有的勝負、成敗、得失、好壞、周遭評價等繩索都剪掉了，才算是真正活得自由自在。

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