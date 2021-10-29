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你適合移民嗎？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

移民後，有些人逍遙快活，有些人卻苦惱不堪，適應新環境的能力與人的性格是息息相關的，你想知道自己的適應能力是強或是弱嗎？可嘗試回答以下五個問題：

一、你不愛吃的食物是否比愛吃的多？有些人習慣揀飲擇食，腌尖挑剔，不喜歡吃這個、最討厭吃那個。若於新環境裡碰到他們從未接觸過的食物，即使從來沒有放進嘴裡嘗，就被他們斷定是不好吃了。這類人較偏執，跟人相處會較困難，適應能力明顯會遜於性格隨和、甚麼都吃的人。

二、你的生活老習慣是否比別人多？每個人都一定有自己的喜好和習慣，但有些人的習慣卻特別多。比如是規定只喝某牌子的茶包、只穿某品牌的鞋，又或是只吃游水鮮魚等等。要適應新環境，還是具彈性為佳，硬要將自己局限的話，就難得心應手了。

三、你是否習慣狠批別人，對人苛刻？有些人對別人的要求極高，不達標的人卻比比皆是，於是時常碰上他們看不順眼，又或是瞧不起的人，痛苦不堪。相反地，喜愛欣賞不同人的性格和樂於跟人傾談溝通的，適應能力都較高。

四、你是否屬於自我崇拜的類型？自我中心的人，當身處新環境裡，再沒有人熱情地給你留桌吃飯、沒有人把你捧成VIP，會極之失落不習慣。

五、你是心急人嗎？全世界就只有香港人的效率最高，當雙腳甫離港，重中之重是要學懂慢活呢。

香港 移民

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