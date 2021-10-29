近期本地男團暴紅，掀起跳舞潮，就連將於2024年舉行的巴黎奧運會都新增街舞項目。香港 受疫情 影響年多，我們構思甚麼活動可以為香港注入活力？跳舞令人開心，又可以強身健體，便決定推出「愛跳舞」活動，邀請市民大眾一起跳舞，希望注入正能量。

認真跳起舞來其實運動量不少，出一身汗心情都變好。「愛跳舞」的主題舞蹈由本地電視選秀節目舞蹈總監黃祖耀老師操刀編排，有三個版本適合不同年齡人士。

我們請來少兒街舞隊Funky Heroes、香港桌球女將吳安儀，以及資深傳媒人淑梅姐和新哥星級演繹三個版本。在日前的啟動禮上，當表演嘉賓和中電義工在台上大跳主題舞蹈時，瞬間炒熱全場氣氛，大家都不期然隨著音樂節拍舞動。

公司的工程師更為活動特製跳舞氈，讓大家嘗試跳舞發電，要不停踏跳才可發電令燈柱亮燈。不少嘉賓朋友試玩跳舞氈後都大呼刺激有趣，體會到電力得來不易，平日要珍惜用電。市民在愛跳舞各項活動中每跳一次舞，我們便會捐出5度電，透過中電全心傳電計畫，為長者、傷殘人士、低收入 家庭及劏房戶提供電費資助，總額達200萬港元。

「愛跳舞」活動涵蓋跳舞、慳電、幫人三大元素。社區跳舞班、流動宣傳車，以至親子網上跳舞比賽，及明年初舉辦跳舞馬拉松，一系列精采活動將陸續推出。期望「愛跳舞」活動可鼓勵市民一起跳出疫情陰霾，充滿正能量。