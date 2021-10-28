唐末五代守安禪師的的詩「守安南台靜坐詩」：「南台靜坐一爐香，終日凝然萬慮亡。不是息心除妄想，只緣無事可思量。」有傳為明代詩僧蒼雪禪師之作，是誤傳。「全唐詩續拾卷四十九・楚下」，雖提及「全唐詩」無守安詩，但也指出此詩見「景德傳燈錄・卷二十四」。

守安禪師是羅漢桂琛弟子，法眼文益師的師兄。長期在湖南衡山的南台寺焚香靜坐，據說他機鋒敏捷，常以詩偈接引徒眾，而這首詩偈實際上是開示學僧如何靜坐調心。

古時用香記時，靜坐一爐香的時間大概有數小時吧？而終日凝然自能專心一致，神不外馳，一切雜念都沉落下來，這是坐禪的功效。

但坐禪並不是佛教的獨門修法，其他宗教如道教、印度 教、瑜伽以及伊斯蘭教的神祕派等都要修禪定，禪宗甚至不太在乎坐禪，有「佛不在坐臥」的說法，不過禪師一般還是打坐的。

蘇東坡在南海儋州時曾建「息軒」，並常在軒中打坐，描繪了當時打坐之樂：「無事此靜坐，一日是兩日，若活七十年，便是百四十。」可見是快樂不知時間過。若禪修時燒些沉香，具有特別的幫助，可使人清爽提神、開闊心胸以及止息欲念。

靜坐的第一步是「收攝心念」。只要內心平靜專注，不為外事擾亂，定境就上來了。只是身邊每天都在發生大事、小事，怎可能不被擾亂？若如禪詩所言，「不是息心除妄想，只緣無事可思量」，是否每天靜坐一段時間想想一己得失，待找不到得失時就覺得無必要再思考？

這其實是隨緣放下，不須思量，等於無事；但這種境界很難達到，要能把一切看「空」，有事如同無事。而無可否認，此詩甚有禪味。