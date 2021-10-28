看著木村拓哉主演的最新電影 宣傳片，不禁噗哧笑起來。

於豪華蒙面派對的500位賓客當中，究竟誰是殺人犯？這般題材不是已看過一百遍了嗎？就連賓客選用的面具，如笑面小丑，都是多麼的八○年代啊！

人家韓國電視劇集已在播玩輸了遊戲，會即時死亡的「魷魚遊戲」了，日本 電影卻仍停留於化妝舞會找誰是兇手的橋段，委實令人失望。

姑且不論電影是否過時，木村拓哉卻依然好看，此君不論是短髮或長髮，扮演醫生、律師或刑警，都是那麼的英俊非凡。48歲了，仍保養得宜，乃標準型佬無疑。不過，切勿跟他在「悠長假期」相比，年輕時的木村是美到幾乎讓人喘不過氣來的。時光飛逝，美男也敵不過變老的命運。

其實本人是標準日本推理小說 迷，從小就不停地看推理大師東野圭吾的譯本小說，我也看過很多。不是說他不好，只是時移世易，就連大師的作品也突然out of place了。

韓國電視和電影的創作成績，已老早超越了日本，那是不爭的事實。不過，有一環是日本仍牢牢穩守領導地位的，就是時裝設計。即使是日劇中的任何一位平凡OL，或是中年大叔，身上服飾的物料和剪裁都是那麼的優雅美觀，鮮有失手。

反觀快播大結局的韓劇「Hometown Cha-Cha-Cha」，本來是模特兒的漂亮女演員申敏兒，劇中所穿的時裝都粗糙、難看得很。