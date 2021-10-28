我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山亞裔婆婆市中心遇襲 好心人相助卻被砍傷

莫德納CEO：6-11歲兒童 聖誕節前有望打到疫苗

日vs韓

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

看著木村拓哉主演的最新電影宣傳片，不禁噗哧笑起來。

於豪華蒙面派對的500位賓客當中，究竟誰是殺人犯？這般題材不是已看過一百遍了嗎？就連賓客選用的面具，如笑面小丑，都是多麼的八○年代啊！

人家韓國電視劇集已在播玩輸了遊戲，會即時死亡的「魷魚遊戲」了，日本電影卻仍停留於化妝舞會找誰是兇手的橋段，委實令人失望。

姑且不論電影是否過時，木村拓哉卻依然好看，此君不論是短髮或長髮，扮演醫生、律師或刑警，都是那麼的英俊非凡。48歲了，仍保養得宜，乃標準型佬無疑。不過，切勿跟他在「悠長假期」相比，年輕時的木村是美到幾乎讓人喘不過氣來的。時光飛逝，美男也敵不過變老的命運。

其實本人是標準日本推理小說迷，從小就不停地看推理大師東野圭吾的譯本小說，我也看過很多。不是說他不好，只是時移世易，就連大師的作品也突然out of place了。

韓國電視和電影的創作成績，已老早超越了日本，那是不爭的事實。不過，有一環是日本仍牢牢穩守領導地位的，就是時裝設計。即使是日劇中的任何一位平凡OL，或是中年大叔，身上服飾的物料和剪裁都是那麼的優雅美觀，鮮有失手。

反觀快播大結局的韓劇「Hometown Cha-Cha-Cha」，本來是模特兒的漂亮女演員申敏兒，劇中所穿的時裝都粗糙、難看得很。

電影 日本 小說

上一則

兩岸三地都有「故宮」了 香港故宮預計明年7月開館

下一則

氣球

延伸閱讀

史上片長最長蜘蛛人電影？「無家日」傳有150分鐘

史上片長最長蜘蛛人電影？「無家日」傳有150分鐘
科幻大片《沙丘（Dune) 》10月22日上映

科幻大片《沙丘（Dune) 》10月22日上映
日去碳化 再生能源占比擬翻倍

日去碳化 再生能源占比擬翻倍
世界第一毒蕈3公克就致命 日本都會公園狂長

世界第一毒蕈3公克就致命 日本都會公園狂長

熱門新聞

呂珍(左)辭去會計工作，成功創立市值4700萬美元的公司。圖／取自instagram

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

2021-10-26 16:24
這是今年西恩納國際攝影大賽「年度最佳照片」，照片中可見一名失去右腿的父親高舉沒有四肢的兒子，兩人都露出燦爛笑容。圖／取自Mehmet Aslan推特

獨腳爸抱起沒有四肢的兒子 奪國際攝影大賽最佳照片

2021-10-24 10:47
民國47年6月12日，胡璉(圖中)陪同蔣中正總統巡視金門防務，蔣經國隨行。（圖：胡璉故居紀念館暨研究中心提供）

打勝中華民國立足台灣第一戰 新書揭胡璉與老蔣恩怨

2021-10-26 01:02
波蘭蕭邦國際鋼琴大賽，由加拿大華裔鋼琴家劉曉禹Bruce （Xiaoyu） Liu拿下首獎。（路透）

蕭邦國際鋼琴大賽 加拿大華裔鋼琴家劉曉禹獲首獎

2021-10-20 22:57
根據蘇富比的說法，「黑便士」的歷史可追溯至1840年，拍賣的這枚郵票是「世界第一款郵票的首印版之一」，將於12月7日在「珍寶」（Treasures）拍賣會上進行拍賣。歐新社

世界首枚郵票「黑便士」將拍賣 估價高達825萬美元

2021-10-26 12:35
燒餅、豆漿的中式早餐。（本報系資料照片）

早餐變奏曲（上）

2021-10-25 03:02

超人氣

更多 >
中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉
最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 只花150美元

最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 只花150美元
供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷
全美首個 紐約疫情變地方性流行

全美首個 紐約疫情變地方性流行
華人地產經紀認罪 謊稱投資可獲簽證 集資2160萬供私人揮霍

華人地產經紀認罪 謊稱投資可獲簽證 集資2160萬供私人揮霍