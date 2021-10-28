香港圖書館 不是指某一個圖書館，而是一個公共圖書館系統，現在由康樂及文化事務署管理。圖書館層次分明，按規模大小和性質分為中央圖書館、主要圖書館、分區圖書館和小型圖書館，各型圖書館面積和服務人數都有一定之規。

遍布在香港島、九龍和新界各地的固定圖書館有66家，還有10家流動圖書館，肩負著陸地面積約1104平方公里、742萬餘香港人開展教育 、工餘進修、傳播文化、推廣文學藝術和提供資訊等重任。圖書館自上世紀九〇年代開始電腦化運作，有的分設基本法、工商業、文學、藝術、教育、地圖等專題資料參考館。

最早的香港公共圖書館設在舊香港大會堂，建於1869年，僅維繫了60餘載。自上世紀六○年代起，圖書館業很快發展，首建了由市政局管理的第一家公共圖書館；隨之新界區、九龍區、藝術圖書館和第一所流動圖書館、九龍中央圖書館相繼啟用，接著又有沙田、屯門圖書館落成，形成了圖書館系統。

2001年，香港最大的中央公共圖書館在維多利亞公園附近的銅鑼灣開館，成了香港圖書館系統的中樞。現全港圖書館系統藏書1200餘萬冊，其中中央圖書館超過230冊萬，還開展了多項國際服務。圖書館中央書庫、總辦事處、藝術資源、研討室、展覽館、青少年館、兒童館、電腦資訊、報章期刊館、借閱館、演講廳等不同功能的機構分別設在不同的樓層。

筆者2016年帶著本人出版的小說「萬能醫生的歲月」和雜文集「古今花絮集錦」，由在港同學陪同，走進12層樓的中央公用圖書館辦理贈書事宜，並藉此機會走了幾個樓層，對中央公共圖書館留下極為深刻的印象。

雖然該館與國家圖書館相比，無論是規模還是藏書量都有不小的差距，但其內部環境和氛圍卻絕不遜色。

讀者們在清幽的室內從事著各自的活動，毫不誇張地說，就是有一隻只蚊蟲在飛或一根針的落地聲也能聽到。員工們耐心為贈書人辦理各種手續，然後以康樂及文化事務署署長的名義把是否收藏和處理過程一一反饋給贈書人。

2018年筆者又將小說「分居在風雨飄搖中」和雜文集「古今天下知」贈予該館，同樣收到詳實的回應，他們的和藹態度和敬業精神著實令人稱譽，他們的形象至今還還深深地留在腦海。