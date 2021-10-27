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劉秀情史

〈六合飛翔〉岑逸飛

漢光武劉秀與皇后陰麗華的情史，常令人津津樂道。劉秀是個帥哥，帥哥配美女，應是天生一對。當劉秀在長安讀書完畢，返回河南家鄉，與姊夫鄧晨過從甚密，並認識了姊夫的親戚陰麗華，一見鍾情，暗中立下心願，「娶妻當娶陰麗華。」

劉秀在29歲時終於達成心願，迎娶19歲的陰麗華為妻。當時劉秀尚未起義討伐，但其後為了政治需要，娶了舅父劉揚的外甥女郭聖通為妻，令郭聖通成為正妻，結髮妻陰麗華反而退居成小妾。郭聖通有的是家世、美貌、再加上給劉秀帶來劉揚的10萬軍隊，從客觀上講，劉秀別無選擇餘地。

劉秀快要平定天下、要做開國皇帝時，面對結髮之妻和繼娶之妻，封誰為后，左右為難。如果有得選擇，他當然只願意讓陰麗華做皇后，可是郭聖通與自己也有夫妻情誼，而且她不但有兒子，背後還有劉揚大軍。 困窘之下，劉秀只得選擇當蝸牛，封后之事暫緩。剛巧適逢劉揚謀反，讓劉秀理直氣壯，迎娶陰麗華為后。

但劉秀萬萬料不到，立陰麗華為后一事卻被陰麗華拒絕了，理由是陰麗華並沒有為劉秀生過孩子，而郭聖通卻為劉秀生下一個兒子劉彊，並得陰麗華深深疼愛。

雖然陰麗華後來也為劉秀生下兒子劉莊，但封后一事也已米而成炊。

不過陰麗華雖然謙讓，卻免不了郭聖通對她的猜疑和憤恨。劉秀周旋在兩個女人之間，最後還是無法忍受，立下廢后詔書，指郭聖通滿懷怨恨，屢次違背其心意，不肯善視非她所生孩子，形容她有如「鷹鷲」。

劉秀於62歲時病逝，臨終時與他相濡以沫34載的結髮妻子陰麗華陪伴在他身邊，結束一段悲歡離合交雜的情史。

華為 河南

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