愛而得不到，往往令人懷念！

「中國 學生週報」是我懷念的一份刊物。它創刋於52年7月25日，那時，全家正準備移居香港 ，當然還不是它的讀者。

抵港後，住在新亞書院附近；恰巧它和新亞的關係密切，常聽見新亞學生談論它，因此留下了深刻印象，但還没有機會接觸它。

升上初中二年級時，有一個禮拜六早上，學校的圖書館 一開門，我搶先進去想拿香港時報看足球消息，見管理員正要放新的「週報」上報紙架，我隨手接過來；此後，每一期的「週報」都是我第一個拿來閱讀；直至上課鐘聲響起，才不捨地跑回課室。

每翻開新一期的「週報」，必先閱讀穗華版的文藝創作。我不是念理工的料，若有機會上大學，按興趣我會選擇念中國文學，所以我最喜愛閱讀「週報」的文藝作品。下午放學，有時也去圖書館親近它，閱讀新苗、藝叢、生活與思想、或讀書研究…。

高中時，學生可選文組或理組，但母校不夠學生分成兩班。理組同學上高級數學時，同班文組同學就離開課室去圖書館，學習書法和國畫。

我沒有數學頭腦，按興趣我更該選文組，可是家境貧困，全靠獎學金讀書，讀高級數學的同學可考取100分，我若選文組，畫國畫又怎可能和他們競爭獎學金？

無奈只好決心以勤補拙，硬著頭皮，選讀理組。放棄課外活動，天天早起溫習數學，專心學習，忍心拋棄它，也放下了想當文藝青年的夢想。

畢業後，工作了幾年，有幸來美深造，一直都生活在洛杉磯，偶然結識歷任羅省中華會館英文秘書、僑領謝先生，他既健談、風趣幽默而且見聞廣博。有一次閒談，提及「中國學生週報」，他稱從小六就是它的粉絲，年輕時，熱心參與它的戲劇社和合唱團，和吳宇森成為好友。他說吳大導的基礎電影知識就是從「週報」而來。他到台北升學後，台灣買不到「週報」，多謝吳宇森每月集幾期寄給他。

他指「週報」不但宏揚中華文化，也啟蒙栽培了不少四、五○年代出生的文青、年輕作家，如石琪、陸離、李黙、羅卡、許鞍華和岑逸飛等人。他認識的中學學長如陳任、黃汝燊(辛尼哥哥)、白韻琴、黃維波和黃韶生等人，都和「週報」有密切關聯。

可惜「週報」雖遍布作家、學者，卻缺乏營商人才；進入七○年代，營運困難，勉強維持到74年7月而停刋。我聴了，感嘆不已。

此後幾十年，都一直引起了我的懷念；為了學業而離開它，更令我懷念。