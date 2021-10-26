我並不喜歡進賭場，因為我相信此生沒有「賭」命。每次參與各類遊園，連十分之八、九中獎概率的活動抽獎，我基本都處於餘下的百分之一、二十內。

有一次遊覽拉斯維加斯，因有空餘時間等候團友集中，進場玩老虎機半小時，100刀便從口袋消失。我相信當時那位加拿大導遊所說：「都說小賭怡情，我說十賭九輸」，確實如此。

但這並不影響我依然喜歡定期赴澳門 遊玩的腳步。不是因為我要進賭場去賭一把，我是喜歡住進樓下就是賭場的酒店，觀察熙熙攘攘的「博彩客」們如何外表平靜、內心緊張的與機器與莊家博弈的狀態。

我還喜歡享受較高性價比的酒店客房（因為住房優惠可以吸引來客、會帶動博彩興旺），店內品牌店琳瑯滿目的商品購物，講究的專業服務，以及應有盡有的系列酒店中西及東南亞 各地的美食 。

人們平時為生計奔波勞碌，節假日無非追求到一個或風景優美未曾到過之地，或一個別人陳舊自己新鮮的城市，住有特色或豪華舒適，購物豐富方便，可品嘗各國地道美食，還可以娛樂身心放鬆精神的度假地，澳門於是成為了我每年若干次光顧之地。

入住之後，舒適洗漱，落樓觀博彩、品美食、逛商場完畢，入夜走出酒店，這個東方博彩之城，海風陣陣，回望連片的酒店娛樂城，霓虹燈占據了整個世界。這時是澳門最迷人最輝煌的時刻。所有可以安裝霓虹廣告燈的地方都布滿了燈飾，五光十色生動變幻，珠光寶氣華麗閃耀。其時刻變動的造型，動感十足，讓人有如入仙境之感。

霓虹讓整個澳門充滿誘惑力，讓人產生難以抑制的興奮、愉悅。我承認，澳門之夜的霓虹，最是吸引我的因素。