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小狗的先天和後天

〈會笑媽媽〉鄧藹霖:

我時常誠心誠意地跟兒子說，感謝他當天把Theo帶回家去，小狗是給我們家不停創造快樂的小天使

小狗天性溫馴，即使你伸手入牠的口裏，牠都是只會舔，從來不會咬。牠很喜歡依附人，任何人觸摸牠都無任歡迎，公園裏的小孩都是牠的好朋友。若碰上跟牠體型相若、毛色相似的小狗，牠就更會歡喜若狂，會互相追逐嬉戲一番。

在家裏，牠喜歡靠着我們而睡，又或躺在我們身旁，享受着我給牠的輕柔按摩。不過，倘若兒子或我一方不在家時，牠會即時顯得悶悶不樂的躺在門前耐心等候，好讓我們回家時，給我們最熱情的歡迎。

那天，兒子給我看一張照片，我恍然大悟。相片可見一對笑容燦爛的夫婦前面有三頭小狗，其中一頭是媽媽，而當時數個月大的Theo則躲在哥哥身旁。難怪牠特別喜歡跟外形與牠相似的小狗玩耍，是在牠的記憶系統中植根了愛的種子呢！

不過，小狗仍有一種反常的行為，是令我摸不着頭腦的。

舉凡是在街上碰到任何大狗，牠都會突然變得兇惡，愈是體形大或肌肉型的，牠就吠得更厲害，更會不顧一切欲撲過去，嚇得我時常急急把牠抱起來逃跑。

謎底終於解開了！原因是因為多次遠遠見到大狗時，我這個膽怯主人立即拉緊了狗繩，聰明小狗旋即感受到危險的氣場，牠狂吠有可能是害怕，又或是在拚命保護主人呢！

肌肉 天使

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