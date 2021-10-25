筲箕灣在港島東部，與九龍半島的鯉魚門相對，是出入維多利亞港的咽喉。

開埠之初，居住筲箕灣原住民都是漁民，以捕魚為生。隨後英國人在上環、中環一帶建成市政中心，慢慢再發展到東部灣仔和銅鑼灣。太古洋行在鰂魚涌建立太古船塢和太古糖廠。因為交通不便，筲箕灣還是個原地踏步的漁村。二十世紀初，香港 電車才將路軌舖到筲箕灣，因乘客不多，班次稀落，令筲箕灣居民有被冷落感覺。有人感慨而發聲：「英雄被困筲箕灣，未知何日到中環」。

六十年代筆者到港，乘坐電車，過了北角，由鰂魚涌開始便是疏落的工業區和荒蕪之地，此時電車司機便加速行駛，二樓車廂迎來陣陣涼風，尤其在夏天，令人精神大振，晚上更有人喜歡專門來此遊車河。曾經有狗仔隊發現歌星林子祥多次單獨一人呆坐開往筲箕灣電車上，便推想阿Lam是否被女友冷落，還懷疑他是否失戀，因而大作文章。我想林是享受此段電車特殊風味，說不定許多美妙動聽的音符樂曲都曲此孕育而成。

筲箕灣有兩個風頭盡出的英雄人物——容國團和張五常，二人是互相稔熟的好朋友，同住筲箕灣，彼此是街坊鄰居。

容在一左派職工會任職，工會內有張乒乓球台，因此練得一身好球技，按水準完全可以代表香港出席國際賽，僅因左派工會背景而未獲選手資格。容一氣之下接受國家體委邀請回廣州受訓，並以自己的經驗，帶動國家乒乓隊建立新一代球風，以速度及靈活多變路數，近台左右開弓叫對手接應不暇。

容先為中國 取得男單乒乓球世界冠軍，再與莊則棟、李富榮和徐寅生合作取得男子團體賽冠軍，開創中國乒乓球全球獨霸的世代。

可惜文化大革命到來，乒乓球隊是重災區，由外回國的容國團和傅其芳被誣陷為特務份子，他們不堪受辱，自殺了結生命。

至於容的好友張五常到美入讀以經濟學科馳名的芝加哥大學，成為卓越經濟學者，著書立說，且深入社會研究各種活生生的經濟現象，身體力行，創業驗證理論，如開骨董店。後回到北京 為中國開放改革出謀劃策，成為中國重要經濟顧問。

回應文首打油詩，狗尾續貂：「英雄來自筲箕灣，登峰造極自中環」。