我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大氣河流來襲 金山灣區籠罩暴風雨 部分居民疏散

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

英雄被困筲箕灣

〈太平山下〉鄭子

筲箕灣在港島東部，與九龍半島的鯉魚門相對，是出入維多利亞港的咽喉。

開埠之初，居住筲箕灣原住民都是漁民，以捕魚為生。隨後英國人在上環、中環一帶建成市政中心，慢慢再發展到東部灣仔和銅鑼灣。太古洋行在鰂魚涌建立太古船塢和太古糖廠。因為交通不便，筲箕灣還是個原地踏步的漁村。二十世紀初，香港電車才將路軌舖到筲箕灣，因乘客不多，班次稀落，令筲箕灣居民有被冷落感覺。有人感慨而發聲：「英雄被困筲箕灣，未知何日到中環」。

六十年代筆者到港，乘坐電車，過了北角，由鰂魚涌開始便是疏落的工業區和荒蕪之地，此時電車司機便加速行駛，二樓車廂迎來陣陣涼風，尤其在夏天，令人精神大振，晚上更有人喜歡專門來此遊車河。曾經有狗仔隊發現歌星林子祥多次單獨一人呆坐開往筲箕灣電車上，便推想阿Lam是否被女友冷落，還懷疑他是否失戀，因而大作文章。我想林是享受此段電車特殊風味，說不定許多美妙動聽的音符樂曲都曲此孕育而成。

筲箕灣有兩個風頭盡出的英雄人物——容國團和張五常，二人是互相稔熟的好朋友，同住筲箕灣，彼此是街坊鄰居。

容在一左派職工會任職，工會內有張乒乓球台，因此練得一身好球技，按水準完全可以代表香港出席國際賽，僅因左派工會背景而未獲選手資格。容一氣之下接受國家體委邀請回廣州受訓，並以自己的經驗，帶動國家乒乓隊建立新一代球風，以速度及靈活多變路數，近台左右開弓叫對手接應不暇。

容先為中國取得男單乒乓球世界冠軍，再與莊則棟、李富榮和徐寅生合作取得男子團體賽冠軍，開創中國乒乓球全球獨霸的世代。

可惜文化大革命到來，乒乓球隊是重災區，由外回國的容國團和傅其芳被誣陷為特務份子，他們不堪受辱，自殺了結生命。

至於容的好友張五常到美入讀以經濟學科馳名的芝加哥大學，成為卓越經濟學者，著書立說，且深入社會研究各種活生生的經濟現象，身體力行，創業驗證理論，如開骨董店。後回到北京為中國開放改革出謀劃策，成為中國重要經濟顧問。

回應文首打油詩，狗尾續貂：「英雄來自筲箕灣，登峰造極自中環」。

中國 香港 北京

上一則

好時光

下一則

在等待什麼？

延伸閱讀

《老物件情懷》當年我的自動化

《老物件情懷》當年我的自動化
東京10年最大地震電車停擺 共享單車助民眾返家

東京10年最大地震電車停擺 共享單車助民眾返家
洗腎婦術後狂吃 1年後手臂竟長出「乒乓球」

洗腎婦術後狂吃 1年後手臂竟長出「乒乓球」
國際乒乓球學院星級大賽 成績出爐

國際乒乓球學院星級大賽 成績出爐

熱門新聞

這是今年西恩納國際攝影大賽「年度最佳照片」，照片中可見一名失去右腿的父親高舉沒有四肢的兒子，兩人都露出燦爛笑容。圖／取自Mehmet Aslan推特

獨腳爸抱起沒有四肢的兒子 奪國際攝影大賽最佳照片

2021-10-24 10:47
波蘭蕭邦國際鋼琴大賽，由加拿大華裔鋼琴家劉曉禹Bruce （Xiaoyu） Liu拿下首獎。（路透）

蕭邦國際鋼琴大賽 加拿大華裔鋼琴家劉曉禹獲首獎

2021-10-20 22:57
電視編劇馬蒂內茲（Agustín Martínez，左一）、狄亞士（ Jorge Díaz，左二）和默賽羅（Antonio Mercero，右二）等3人上台領取西班牙星球文學獎大獎。右一為Sanchez Garnica 獲得二獎。歐新社

獲獎驚悚小說女作家竟是3男虛構 西班牙文壇震撼

2021-10-18 13:15

自己跟自己說話

2021-10-17 03:02

乘龍快婿

2021-10-19 02:00
顏寧儀／圖

乾洗店春秋

2021-10-19 03:02

超人氣

更多 >
出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點

出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點
外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實
3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉
紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語
「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲