他是我一生中第一個迷戀的男人。

奈何，一星期我們僅有一天短暫的相聚，其餘六天，我都在耐心地等候，滿腦子都是他英俊非凡的外貌。

他不僅外形俊朗，性格亦相當出色，他英勇、聰明、臨危不亂、肯承擔責任、願意拚命保護身邊的每一個人。以我當時的年紀而言，絕對需要一個像他能給予我無限安全感的男人守護吧，那年我大概是八歲。

我的英雄是葛克隊長（Captain Kirk），他負責指揮一艘保衞地球的太空 船。他棒極了，明明是外籍人士卻能操流利廣東話，我當時是這樣想的。長大了才知道「星空奇遇記」（另譯《星艦迷航記》，Star Trek）是配音劇集。

我們那個年代的小孩沒有太多的娛樂，追看每逢周末播映的「星空奇遇記」幾乎是唯一的生趣。該劇集當時極受歡迎，差不多家家戶戶的小孩都會擁有一把玩具「死光槍」，我弟弟也有一把，並會經常朝着我發射。

「Logic」（邏輯）這名詞，經常會從葛克隊長的好拍檔冼樸口中提及，也是我第一次學懂那是甚麼一回事的。「星空奇遇記」的人員身上穿着的富彈性貼身衣，於那個年代都是前所未見的。能夠靠儀器將人從太空船傳送到星球去，那就更不可思議了！

美麗的集體回憶，怎能讓它停？今天在倫敦 仍有電視台晚晚重播「Star Trek」呢！

今年九十歲的葛克隊長，終能如願短暫登太空了，我的心卻如小鹿亂撞，返回了童年去……