我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

法器

〈六合飛翔〉岑逸飛

法器又稱佛器、道器、佛具、法具或道具。就其意義而言，凡是在宗教寺院，用於祈請、修法、供養、法會等各類宗教事務器具，或是宗教徒所攜帶的念珠，乃至錫杖等資具，都可稱為法器。就廣義而言，凡是修行者所用的器具，都可稱為法器。

道教常見的法器有八卦鏡、木魚、羅盤、桃木劍、符籙等，通常被認為有驅邪避凶的作用。佛教常見的法器有法輪、念珠、袈裟、缽、法鼓、木魚、佛足石、轉經筒等，多是對佛、法、僧三寶的莊嚴意義。

「封神演義」有道教色彩，其四大天王來自魔家四兄弟的四個武將：魔禮青、魔禮海，魔禮紅、魔禮壽。漢化後的佛教四大天王，魔禮青做了南方天王，魔禮海做了東方天王，魔禮紅了北方天王，魔禮壽做了西方天王，而其法器一樣，有劍、有琵琶、有傘、有蛇，但功用已有所不同。

南方天王那把劍。本來用來斷煩惱、增智慧，如今則用來代表「風」，因劍有劍鋒，取「鋒」與「風」諧音。東方天王的琵琶，本來是主樂神，表明他要用音樂來使眾生皈依佛教，如今則代表了「調」，因琵琶上的四條弦線，是按「地、水、火、風」撥動弦聲，風火齊至。

還有北方天王的傘，本來用來制服魔眾，護持眾生財物，如今則以傘之義諧「雨」，但這把傘不可撑，撑開時，天昏地暗，日月無光；轉一轉，乾坤晃動。最後是西方天王，身上纏著一條龍，有的時候是一條蛇，代表變化，所謂「神龍見首不見尾」，一定要看清楚，才能從容應付。如今以「蛇」主「順」，令人費解，所以有個說法認為，「蛇」是「蜃」之誤，蜃是形似蛇，是古代傳說一種動物，發音近「順」。

八卦

上一則

快樂周末

下一則

葛克隊長

延伸閱讀

佛光普照三千界 法水長流五大洲 萬五人雲端共享國際佛光大會盛事

佛光普照三千界 法水長流五大洲 萬五人雲端共享國際佛光大會盛事
賞月猜燈謎 歡喜樂融融

賞月猜燈謎 歡喜樂融融
賞月猜燈謎 歡喜樂融融

賞月猜燈謎 歡喜樂融融
中秋網路音樂會 琵琶、笛子共譜「邂逅」

中秋網路音樂會 琵琶、笛子共譜「邂逅」

熱門新聞

波蘭蕭邦國際鋼琴大賽，由加拿大華裔鋼琴家劉曉禹Bruce （Xiaoyu） Liu拿下首獎。（路透）

蕭邦國際鋼琴大賽 加拿大華裔鋼琴家劉曉禹獲首獎

2021-10-20 22:57
電視編劇馬蒂內茲（Agustín Martínez，左一）、狄亞士（ Jorge Díaz，左二）和默賽羅（Antonio Mercero，右二）等3人上台領取西班牙星球文學獎大獎。右一為Sanchez Garnica 獲得二獎。歐新社

獲獎驚悚小說女作家竟是3男虛構 西班牙文壇震撼

2021-10-18 13:15

自己跟自己說話

2021-10-17 03:02
軟體公司Salesforce執行長班紐夫。（美聯社）

支持員工搬離德州 Salesforce執行長推「新資本主義」

2021-10-17 00:53
2美元的背面，獨立宣言畫作。

《老物件情懷》兩美元紙幣

2021-10-16 02:01

乘龍快婿

2021-10-19 02:00

超人氣

更多 >
網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡
停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事
鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工

鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工
「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑

「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑
CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」