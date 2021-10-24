法器又稱佛器、道器、佛具、法具或道具。就其意義而言，凡是在宗教寺院，用於祈請、修法、供養、法會等各類宗教事務器具，或是宗教徒所攜帶的念珠，乃至錫杖等資具，都可稱為法器。就廣義而言，凡是修行者所用的器具，都可稱為法器。

道教常見的法器有八卦 鏡、木魚、羅盤、桃木劍、符籙等，通常被認為有驅邪避凶的作用。佛教常見的法器有法輪、念珠、袈裟、缽、法鼓、木魚、佛足石、轉經筒等，多是對佛、法、僧三寶的莊嚴意義。

「封神演義」有道教色彩，其四大天王來自魔家四兄弟的四個武將：魔禮青、魔禮海，魔禮紅、魔禮壽。漢化後的佛教四大天王，魔禮青做了南方天王，魔禮海做了東方天王，魔禮紅了北方天王，魔禮壽做了西方天王，而其法器一樣，有劍、有琵琶、有傘、有蛇，但功用已有所不同。

南方天王那把劍。本來用來斷煩惱、增智慧，如今則用來代表「風」，因劍有劍鋒，取「鋒」與「風」諧音。東方天王的琵琶，本來是主樂神，表明他要用音樂來使眾生皈依佛教，如今則代表了「調」，因琵琶上的四條弦線，是按「地、水、火、風」撥動弦聲，風火齊至。

還有北方天王的傘，本來用來制服魔眾，護持眾生財物，如今則以傘之義諧「雨」，但這把傘不可撑，撑開時，天昏地暗，日月無光；轉一轉，乾坤晃動。最後是西方天王，身上纏著一條龍，有的時候是一條蛇，代表變化，所謂「神龍見首不見尾」，一定要看清楚，才能從容應付。如今以「蛇」主「順」，令人費解，所以有個說法認為，「蛇」是「蜃」之誤，蜃是形似蛇，是古代傳說一種動物，發音近「順」。