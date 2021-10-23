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風調雨順

〈六合飛翔〉岑逸飛

佛教說法，認為四大天王出自《阿含經》，是佛教的護法神，為東南西北四大方位神將。根據佛教經典，須彌山腹有一山，名犍陀羅山，有四山頭，各住一山，各有一天王，各護一天下。

中國以農立國，自古重視風調雨順。「調」者調和、「順」者和協。風調雨順，形容風雨適合農時。農業收成好，自是五穀豐登，國泰民安。

風調雨順之說，早在《封神演義》，已有提及，謂姜子牙奉太上元始之命，敕封魔家四兄弟為四大天王，立地水火風之相，護國安民，掌風調雨順之權。這魔家四兄弟是四個武將，一個叫魔禮青，面如活蟹，鬚如銅線，手持青鋒寶劍；一個叫魔禮海，用一根槍，背上碧玉琵琶；一個叫魔禮紅，手持混元珠傘；還有一個叫魔禮壽，用兩根鞭，囊裡有一物，形如白鼠。

自佛教傳來中國，佛教的四大天王便與中國傳統的四大天王融合，被徹底漢化。本來佛教的南方增長天王，梵名「毗流馱迦」，率諸鳩盤茶(雍形鬼)、薜荔(餓鬼)等守護南方閻浮提洲(南贍部洲)，居須彌山琉璃埵，可令人增長智慧和善根；東方持國天王，梵名「提多羅吒」，率領諸毗舍闍(顛狂鬼)等，守護東方弗提婆洲(東勝神州)，居須彌山黃金埵，「持國」意為慈悲為懷，保護眾生，護持國土。

至於北方多聞天王，梵名「毗沙門」，率領夜叉、羅刹等守護北方郁單越洲(北俱蘆洲)，居須彌山水晶埵，「毗沙門」意即「多聞」，比喻福、德聞於四方；西方廣目天王，梵名「毗留博叉」，率領諸龍族及富單那(臭餓鬼)等守護西方瞿耶尼洲(西牛賀洲)，居須彌山白銀埵，據說能以清淨天眼觀察，護持世界。

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