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天氣不似預期

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

香港10月迎上秋颱，熱帶氣旋「獅子山」遇上東北季候風，這個颱風雖然走得快，但橫流面積大帶來豪雨和烈風，令「衝上雲霄」主題曲的一句歌詞「天氣不似預期」在網上洗板。

可能是天意，「獅子山」在政府公布「香港氣候行動藍圖2050」的星期五出現，引致香港多區出現大樹倒塌和水浸成河的情況。或許大家仍在討論天文台如何發布天氣預警，其實大自然已發出警號，氣候變化已經殺到埋身，不能坐以待斃，必須立即採取行動。

特區政府制定淨零發電長期及中期目標及新措施，訂出香港長遠減碳的策略，致力爭取於2050年前實現碳中和的目標，包括於2035年或之前淘汰燃煤發電，和增加本地可再生能源發電比例至7.5%到10％。

30年的時間要做到碳中和是個十分進取的目標，但正如環境局局長所講，為民生和安全，香港要盡地球村的責任。

2019年，本地發電佔全港碳排放約66％，運輸占18％，廢棄物佔7％；如果把供電和運輸做到零碳排放，就可以處理8成多的問題，餘下的就要靠市民大眾在生活及行為上作出改變，節能減廢，一齊努力減低碳足迹，為自己及為我們的下一代帶來藍天，締造美好將來。

我們會竭盡所能配合政府政策，在實踐零碳發電的過程中，繼續為客戶及社區維持高度安全及可靠的電力供應。

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