農曆年吃年糕、端午吃粽子、中秋吃月餅，傳統節日能夠流傳下來，都附帶一種核心食材，重陽節的情況較為特殊，最早的時候，的確是個登高遊玩的節日，那時候有重陽糕、菊花酒，但後來替代了中元節，成為了秋天掃墓拜祭祖先的日子，遊玩的味道減少了，嚴肅的祭禮使得原本悠閒式食材被淡忘，重陽食品之所以消失背後還有幾個原因。

首先是經濟價值，重陽跟中秋節都在秋天，剛過了一個娛樂遊玩的節日後，大家還未有很熱切渴求再次的玩樂，而且在中秋節吃膩了月餅轉化成的脂肪，還積存在厚厚的肚腩裡，如重陽節送來一個幾層的重陽糕，大概沒有太多的吸引力。於是重陽節在近代並未有迪士尼 化，也沒有包裝成消費的節日，一直與清明節擔當齊集家人登高掃墓的日子，失去商人的宣傳推廣，年輕一代自然不會知道重陽糕這食品。此外，得考慮原材料問題，糕點通常以糯米製作，這米種不耐高溫 ，通常會在7月中旬後才播種，比起日常吃的秈稻遲幾個月，大概到春節前剛好收成，趕及被製成各式各樣的賀年食品，然後是在端午節 製糉，餘下來的才待到重陽節，那時糯米已經存放了一段時間，品質下降，造出的糕點也不及年糕味美。

至於菊花酒，早在漢魏時期已經出現，文人認為菊不與凡花爭艷，有隱逸之風，但對老百姓來說，菊花被認為有延年益壽的作用，於是以菊花釀酒，放至第二年的重陽飲用，在古代被看成有袪災祈福的意義，但這種既定的觀感反而窒礙了菊花酒的流行。人們飲酒，不外乎是助興或消愁，如飲酒要聯繫到健康，似乎與大眾對酒的期望不同，因此菊花酒並未有陪同重陽節承傳下來。

更重要的是在農曆九月份，大眾的口腹都被膏滿肉肥的大閘蟹吸引著。九月份吃的是母蟹，清香的蟹黃，綿綿軟糯的細膩口感，是人間的一道美食，若多吃了幾份重陽糕，破壞了吃蟹的口腹，錯過了季節的滋味，那才是重陽的一大遺憾。