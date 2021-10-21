我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放送最政治不正確的娛樂？川普創立新社媒宣告回歸

兒童福利金月發300元 拜登提只延1年 民主黨轟大錯

從忘記支票開始

〈每日驚艷〉張宏

有一天，陪家母去銀行，到了服務窗口，她把一個內有支票的信封交給銀行職員︰「我想捐錢，請把支票寄給這個機構。」

銀行職員有些困惑︰「你是想入票給這個機構嗎？請問有沒有這個機構的戶口號碼？」家母說︰「我以往都是到此交了錢便可以，為何今天要戶口號碼？我不知道呀！」

我在旁邊仔細問，方知道她想做的，是先將現金存入自己的支票戶口，再將支票放入信封，寄給收取捐款的機構。一、兩年前，她仍然懂得表達這個稍為繁複的概念，到了今天，已經不懂得用完整的句子說出來了。為免她下次去銀行又出問題，我在白紙寫了一個簡單說明，讓她拿給銀行職員看，就不必糾纏不清了。

這種有理說不清、忘記詞彙的情況，最近愈來愈多，例如「微波爐」說成「那個箱子」，「去超市」說成「去那裡」，親戚朋友的姓名變得混亂，不太記得誰是誰，有如腦海每天都失去了一些存檔，旁人必須猜測她到底想說什麼。

忽然想到一個從來不敢想的問題，她以後會否真的失去記憶，甚至連家人都遺忘？今天她仍然懂得囉唆，雞毛蒜皮都叫我幫忙，是幸福的事。大家共處的光陰正在不斷流逝，可能有一天她連我也忘記，到時我們將會兩忘於天地。

支票

上一則

蕭邦國際鋼琴大賽 加拿大華裔鋼琴家劉曉禹獲首獎

下一則

《老物件情懷》深藏不露的舊懷表

延伸閱讀

沉默的麥田（四）

沉默的麥田（四）
港府呈請清盤壹傳媒 凍結支聯會戶口

港府呈請清盤壹傳媒 凍結支聯會戶口
世衛秘書長改選 歐盟近20國支持譚德塞連任

世衛秘書長改選 歐盟近20國支持譚德塞連任
香港囚權民間組織「石牆花」宣布解散 即日停止服務

香港囚權民間組織「石牆花」宣布解散 即日停止服務

熱門新聞

這幅畫作從「氣球女孩」改名為「在垃圾桶裡的愛」（Love is in the Bin），將在蘇富比（Sotheby's）現代藝術拍賣競標，預估拍賣價格將達到400萬到600萬英鎊（548萬元到823萬美元）。美聯社

班克西「在垃圾桶裡的愛」將拍賣 估價高達548萬美元

2021-10-14 10:29
電視編劇馬蒂內茲（Agustín Martínez，左一）、狄亞士（ Jorge Díaz，左二）和默賽羅（Antonio Mercero，右二）等3人上台領取西班牙星球文學獎大獎。右一為Sanchez Garnica 獲得二獎。歐新社

獲獎驚悚小說女作家竟是3男虛構 西班牙文壇震撼

2021-10-18 13:15
軟體公司Salesforce執行長班紐夫。（美聯社）

支持員工搬離德州 Salesforce執行長推「新資本主義」

2021-10-17 00:53

自己跟自己說話

2021-10-17 03:02
蘇富比宣布明年拍賣文藝復興大師波提且利（SANDRO BOTTICELLI） 描繪基督的作品「憂患之子(The Man of Sorrows)」，估價逾4000萬美元。圖／蘇富比提供

波提且利基督畫作上拍場 「憂患之子」 估價逾4000萬

2021-10-07 14:51
2美元的背面，獨立宣言畫作。

《老物件情懷》兩美元紙幣

2021-10-16 02:01

超人氣

更多 >
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」
320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除

320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除
佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸

佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸