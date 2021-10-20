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海地黑道獅子大開口1700萬 美加傳教士肉票怎麼救？

心腸歹毒的人

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

她對藝人的緋聞興趣特別濃厚，講完又講，大大聲評論，時常處於亢奮狀態。

對於素未謀面的藝人等私事，她都如此感興趣，若然是她認識的人發生了情變事件，那就真的不得了。她定會抓緊機會到處廣傳，誰人被狠撇、誰人被掌摑等，她都恍如置身現場，甚麼都瞭如指掌。

她對世事都有自己一套獨特的演繹方式，比如是有人升職了。「那人一定係靠擦鞋上位嘅。」有人剛購了新屋：「噢！錢從哪裡來？係死好命有富貴父母相贈吧。」

對於別人的孩子，她特別看不過眼。有人的孩子考進了名校，她壓低嗓門像要說高度機密般告訴你：「佢哋好有辦法，係識得人，走後門混來學位嘅。」

有人的孩子考得優異成績，她搖搖頭說道：「成績叻死讀書有乜用？佢個仔係運動白癡。」有人的孩子跑得田徑冠軍，她幽幽地說：「乜你唔知咩？佢個仔係自閉嘅，除咗跑就乜都唔識。」有人的孩子大學畢業了，「畢業證書係買番嚟嘅！」她鐵定地說。

對於人家移民，她顯得異常興奮：「哈哈哈，抵死啦！無工人用從此要自己洗地洗廁所嘞！」

習慣將別人的事說成有幾衰就幾衰的人，只有一個原因：他們自己生活不快樂，也絕不願意目睹別人快樂。現實生活中，她的丈夫有小三、兩個孩子考不到名校，她很想移民卻又無錢。

移民 緋聞

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