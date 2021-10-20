提起四大天王，就令人想起上世紀九○年代香港 樂壇四位最受歡迎的男歌手，包括張學友、劉德華、黎明、郭富城（按出道成為歌手的年份排序）。四人於上世紀八○年代先後加入娛樂圈成為歌手，在上世紀九○年代初期各自冒起，並於1992年同時被傳媒稱為「四大天王」，繼承八○年代以來林子祥、陳百強、譚詠麟和張國榮在香港樂壇的地位。各人在千禧年代已淡出樂壇。

本來稱之為「天王」，自是指天下第一，無人可及，所以在不同界別，出現不同的天王，甚麼跳舞天王、飲食天王、補習天王之類。

按「天王」之說，最早見於周朝。周武王滅商後，自稱受命於天稱王，並追封曾祖亶父為太王，祖父季歷為王季，父親西伯昌為文王，自稱武王。當時各諸侯國稱本國君主為侯、伯，或稱公，而稱周王為天子，或天王。此後歷史上的起義和反叛者，似乎很偏愛「天王」這個稱呼，直到清代洪秀全仍然是如此。

到了唐代，「天王」一詞的使用範圍更加增大了，兼及山神，以及比喻為至尊至貴、最有權勢的人。天王是獨領風騷，一分為四，變為四大天王，平起平坐，權力明顯上是縮減了，無非是列出四個最受歡迎的人物，由各人心中評分，再定主次。例如金庸、古龍、梁羽生、溫瑞安並稱武俠小說 四大天王，喜歡金庸或者喜歡梁羽生的，都可各自把其偶像放在第一位。

筆者喜歡的，則是民間以「風調雨順」闡釋四大天王：南方增長天王持劍，代表「風」；東方持國天王手拿琵琶，代表「調」；北方多聞天王執傘，代表「雨」；西方廣目天王持蛇，代表「順」。組合起來便成了「風調雨順」。