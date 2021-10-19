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終結土豪婚?中國試辦婚改實驗區 想矯正「天價新娘」

海運價飆 米粉.豆油.味精…華人常用食品漲破100%

英倫韓國城

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

第一次聽人提及New Malden這地方，是十多年前。有位前輩朋友說他退休後，會選擇移居英國，而New Malden正是他心儀的市鎮。當時我不以為意，只覺得那地方距離倫敦太遠了。

這天從倫敦Waterloo火車站出發，不過十多二十分鐘即到達New Malden，原來不是想像中的遙遠。甫走到High Street，不禁有種歎為觀止的感覺。馬路兩旁都是韓國餐廳林立，驟眼看還以為自己身在首爾了，難怪這裡有英倫韓國城的稱號。

其實除了韓國餐館，日本和中國餐館也不少，順理成章，這市鎮聚居了特別多亞洲人，而在這裡生活的亞洲人，可能分分鐘毋須說英語呢！

這麼多韓國餐館，看得我眼花撩亂，該選哪一間？幸好先前已請教過一位韓國朋友，他推介了Jin Go Gae。從High Street左拐往Burlington Road，大概走20分鐘即到達目標店。

若有選擇困難症的朋友，這店該是挑戰，因為Menu提供的韓國菜包羅萬有，單是午餐也有13款，當中最吸引我的是辣醬生蟹，午餐一律港幣80元？「得唔得㗎？」我不禁起疑。

結果，橙色甜蟹膏含滿一嘴，太美味了！韓式炸雞、魷魚薄餅和煎餃子都是我吃過高水準類別，完全沒有辜負我專程遠道而來呢！

歎完韓菜，隨即跑去亞洲人必到的H Mart朝聖，在瘋狂購物之餘，眼睛瞟來瞟去，看著會否湊巧碰到前輩和太太，世事誰曉得？

倫敦 煎餃 退休

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