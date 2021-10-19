臭豆腐雖然味臭，但是味道好，加上有營養價值，這種臭豆腐特色的哲學，足可令人深思。例如法國文豪雨果的名著《巴黎聖母院 》，曾拍成電影 《鐘樓駝俠》，講述負責敲鐘的駝背人，雖然外表畸形，面貌奇醜，獨眼兼有語言障礙，但內心善良無比，好比是一塊臭豆腐。又如面相書所說，美人是禍水，醜婦反而能旺夫，人們認為不好的，其實是佳品。

像這種「逆行哲學」，是老子說的「反者道之動」，意思是：事物發展規律的原動力是回歸、復原，或者運動到它的對立面，甚至消失，這兩種情況都叫「反」。中華五千年的歷史，同樣是在盛衰之間來回反覆。所以他主張「美言不信」，美好事物不會長久，因為「飄風不終朝，驟雨不終日」。

跟著老子又說：「弱者道之用」，意思是：道的作用就是使它變弱。老子講了很多弱的表現，如不爭、處下等。「下」才是基礎。若要高，基礎不好怎高？一個人越謙虛、處下，基礎打得就越結實，越可以建造更高的東西。

至於在佛經裡的「逆行哲學」，例如貪瞋癡這三毒，勝熱婆羅門表現的是愚癡，但他示現印度 外道的苦行，於五熱中，成就殊勝之行，能不為煩惱所熱惱，故成勝德。又不染於煩惱，成清淨行。而甘露火王示現的是瞋恚，一樣能渡眾生。

負面逆行，如果有智慧巧妙運用，也能利益眾生。難怪賭場裡頭有賭王菩薩，因為他逢賭必贏，人家就會向他請教。在菩薩行裡也有「逆行法門」，凡是打擊、壓迫、刺激、欺負、侮辱你的人，可能都是逆行菩薩。不要認為他們是仇人、冤家，反而因為他們而磨練出堅強的意志力，不會因逆境挫折而灰心喪志。