油炸臭豆腐，在街邊的小販攤檔常見，不喜歡吃的人對其散發的臭味難以容忍，掩鼻而過。在不少城市已受到環保部門的警告，正在逐漸取締，要改在設置通風處理的店內集中經營，香港 更有一些小食店因為販賣臭豆腐而遭到檢舉。

所謂臭豆腐，其實一分為二，其一是臭豆腐乾，其二是臭豆腐乳，前者流行於南方，後者流行於北方，是南北有別。臭豆腐乾的製作及其味道，各地差異很大。以香港而言，油炸臭豆腐，有的是嫩炸，炸至外皮酥脆，撈起後瀝乾油；有的是酥炸，會回鍋續炸，直至呈現金黃色才撈起瀝乾油，並以甜醬搭配，有別於台灣 臭豆腐，是配酸甜泡菜。

至於中國 湖南長沙的臭豆腐乾，是用火宮殿製法，先把豆腐置於放有冬筍、香菇、曲酒、瀏陽豆豉的鹵水，使之浸透變臭，顏色變灰，用油鍋炸至變黑，再澆上了蒜汁、辣椒、 香油。若是浙江紹興的油炸臭豆腐，則是放入霉莧菜梗配製的鹵水來浸泡，炸至黃色，外脆內鬆，蘸上辣醬吃。還有南京的臭豆腐，為灰白豆腐塊油炸成金黃色，臭味較淡。

臭豆腐之臭，類似排泄物，不喜者極之討厭，喜者讚不絕口，包括不少名人。像毛澤東和朱鎔基，對長沙的黑色臭豆腐頗為推崇；又如慈禧，最喜吃北方的臭豆腐乳，曾作為御膳，親賜名為「御青方」。

相傳臭豆腐是清朝康熙年間安徽一位落魄舉人王致和的意外發明，但故事版本眾多，這裡不詳述了。臭豆腐之臭，因為它是豆類的發酵製品，通過黴菌等微生物的作用後，產生各種特殊味道如有機酸、醇、脂、氨基酸等，不過卻易於消化吸收，且還增加維生素B12含量，有促進人體造血作用。