香港 文化，一邊煲劇一邊扒飯，所謂「電視撈飯」，晚飯時間是電視劇集的黃金時段，全家人看著電視吃飯是生活常態。80年代那齣「上海灘」電視劇及主題曲風靡一時，那時候，我剛出來社會做事，與家人同住，25集全部看足，主題曲氣勢磅礡，「浪奔浪流…淘盡了世間事…」。

當時自己少女情懷，只跟著男女主角許文強、馮程程迂廻曲折的愛情故事情節走，最後曲終人散，有情人未能成眷屬，黯然落幕。那時候，沒有深刻感受到自己與上海灘有淵源。

父母生於寧波，卻住在上海，後來舉家移居香港，全家只有我在香港出世。一直以來，我視自己是百分百的香港人，家裡說的是上海話，除了我，我聽得懂，回答卻是用廣東話，就像在美國 土生土長的華人子弟一樣不愛説華語。

媽媽常煮家鄉菜：篤鮮百頁、獅子頭、酒釀丸子丶上海餛飩，家中唱盤經常播放的是黃梅調紹興戲曲子。

2015年，我與丈夫及女兒到上海觀光 ，踏足繁華的上海外灘，踩著里長的沿海路段，夜景璀燦，如置身在歐洲的名店街，不同風格的歷史建築群向遊客們散發它們的魅力，著名的東方名珠廣播電視塔，昂首佇立在對岸浦東區。

在那個晚上，我驀然感受到自己的生命，是與上海相連，黃埔江和外灘，是我媽媽曾經提起過的名字，我腳下踏足之地，曾幾何時亦是父母熟悉、流連，留下他們足印的地方。

婚後與丈夫移民來美，慢慢地感觸到故鄉在呼喚。香港是我家，每次回港，總會刻意去以前工作過的中環地區逛逛，一群群的白領打工一族，潮水般行色匆匆的景象，勾起我不少的回憶。我乘坐天星小輪渡海，漫步在尖東的海濱長廊，年輕歲月的日子不斷地在腦海中翻動。這裡有我的舊日情懷，聯想到父母生活在香港的時候，必定也有他們的思鄉情。

香港又稱香江，香港島和九龍相隔的是維多利亞海。父母移居香港後，相信黃浦江仍在他們的心裡，維港海水碧綠，浦江水色偏黃，一個西式，一個中式，江海兩岸都是繁華面貌，但真實的民居生活，往往隱藏在珠光寶氣的氣派後面。

隨著大時代歷史的動盪，人物流徙，各人都在尋找自己理想的安棲地，從而延伸出不同的人生故事，當中藴漾著多少人的情感聚散離合。

浦江，帶給我父母遠行的勇氣，順著江河，流向更遠的地土。

香江，是培殖我的故鄉，中西文化交滙處，開啟我探索更遠的世界。

面對波波江海，相似的地點、熟悉的情景、一樣的情懷。人生經歷，像鏡花水月，迴映重現，在我的生命裡，永遠留有浦江與香江。