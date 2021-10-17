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三年之喪

〈六合飛翔〉岑逸飛

孔子弟子宰我，春秋時魯國人。司馬遷《史記・仲尼弟子列傳》記載他死於齊國的田常之亂。但據唐代司馬貞《索隱》，認為司馬遷有誤，《左傳》中並未記載宰我參與田常之亂，參與叛亂的是闞止，而闞止的字正好也是「子我」。

孔子對宰我這個弟子頗多批評，最典型的例子，是《論語˙陽貨篇》載孔子與宰我有關三年之喪的討論：

「宰我問：『三年之喪期已久矣！君子三年為禮，禮必壞；三年不為樂，樂必崩。舊穀既沒，新穀既升；鑽燧改火，期可已矣。』」所謂「期可已矣」，指的是服喪一年已足夠了! 一年的時間用什麼方法來形容？宰我說：「去年的舊穀已盡，今年的新穀已熟。鑽燧已改用新木」，細膩地表現出傳統農業社會春生夏長、秋收冬藏的日常步調，以穀米柴薪的循環輪替呈現天地萬物的生生不息，可見宰我也頗多文學細胞。

孔子的回答是：「『食夫稻，衣夫錦，於汝安乎？』曰：『安！』『汝安，則為之！夫君子之居喪，食旨不甘，聞樂不樂，居處不安，故不為也。汝安，則為之！』」

孔子不從實際出發，卻從道德層面反問宰我：守喪滿一年後即享美食著華服，這樣過日子是否心安？

宰我出。子曰：「予之不仁也！子生三年，然後免於父母之懷。夫三年之喪，天下之通喪也；予也，有三年之愛於其父母乎？」

宰我反對三年之喪的理由，不無道理，而且充滿對老百姓的關懷。不過孔子的三年喪，在當時也是一項大改革，因為在孔子之前，守喪要守一生才算孝。問題是，孔子罵宰我不仁，為甚麼不在宰我面前罵，而要待宰我離開後在宰我背後罵﹖是孔子怕了宰我牙尖嘴利嗎？

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