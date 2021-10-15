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宰我晝寢

〈六合飛翔〉岑逸飛

《論語•公冶長篇》載：「宰我晝寢。子曰：朽木不可雕也；糞土之牆，不可杇也。」這段文字在歷史上引起的爭論和疑點甚多。

宰我原名宰予，有些版本稱「宰予」不叫「宰我」。或說他是宰姓，名予，字子我，又名予我。這個弟子，在孔門是高材生，名列四科十哲之中，屬於言語科，口才頗為了得。

雖然孔子責罵宰我，但宰我對老師頗為推崇，根據《孟子•公孫丑上》所載：「宰我曰：『以予觀於夫子，賢於堯舜遠矣。』」

至於宰我晝寢的問題。晝寢，古注多為晝眠，即大白天睡覺，估計不是在早上睡，多半是睡個午覺。從現代觀點觀之，午睡有益身心，特別是午飯後睡一睡，有如充電或「回氣」，睡後精神抖擻，事半功倍。有科學家表示，午睡能有效增強大腦記憶。

想不到孔子對宰我午睡連罵一通，說他是腐朽的木頭，不能用來雕刻，是污穢的牆壁，不能再塗抺，有如扶不上壁的爛泥，成不了材，害得後代如飽讀聖賢書的曾國藩，從來不敢午睡。

古代也有為孔子開脫的，說「晝寢」是「畫寢」的筆誤，畫寢即繪畫寢室，有奢侈意味，故孔子不是罵宰我午睡，而是罵他的寢室太奢華。

也有用曲筆解釋的，如南懷瑾的《論語別裁》，認為孔子這段話是疼惜宰我，說宰我因身體不好才晝寢，孔子是希望他好好養身，免得像朽木或糞土之牆般難有成就。

此說雖言之成理，但似有過於周折。總之宰我何故晝寢，是一個謎，他可能貪睡，也可能患了白天嗜睡的「猝睡症」。若是貪睡，那麼在佛學，八戒之一是戒貪睡，是煩惱之一，會助長懈怠，有礙啟迪智慧，這就呼應孔子的責罵了。

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