上世紀50年代，澳門 經濟局長羅保創建澳門第一個廣播電台，羅保是葡籍人士，但通曉中國 文化，本身又喜歡音樂 ，有個管弦樂隊，利用電台在澳門推廣文化藝術活動。

因電台建於雅廉坊一座綠色建築物，故取名為「綠邨電台」。除若干節目是葡語之外，其他大部分為中文節目，南海十三郎編的粵劇和李我先生的天空小說等王牌節目，大受澳門市民歡迎，聽衆還包括附近中山鄕民和香港 漁民。

澳門博彩業發達，當年賭場外，還有逸園跑狗場，由名種格力狗出賽，格力狗體形精巧，四肢強勁有力，前面用電兔牽引，六隻狗同時放出追逐競賽，每晚安排多場比賽。

那時香港馬會還沒設立場外投注站，港人喜愛在私營外圍馬賭檔投注，連帶也熱中投注賭澳門外圍狗。綠邨電台每晚現場播放跑狗實况，由麥榮、麥滿兄弟二人主持賽狗實況廣播，港澳兩地狗迷甚多，人手一部收音機，專收綠邨電台賽狗節目，是綠邨電台最威水的時刻。

綠邨電台經營頗成功，香港商業電台創建前，老細何佐芝曾經專門在澳門綠邨電台停留過一段時間，向綠邨電台取經，說綠邨是香港商業電台師傅，是有道理的。

隨著澳門回歸，又增發多個賭牌，拉斯維加斯式的賭業一枝獨秀，加上香港馬會廣設場外投注站，外圍馬全部執笠，澳門逸園狗場亦無例外，只好結業，原有出賽的格力狗面臨斷糧斷「水」命運，只有號召港人認領招養，養尊處優的名種跑狗落得如此收場，真叫人心酸。

綠邨電台也因而結束，原綠邨同仁曾在港經營過綠邨旅行社，藝人關鍵就是其一，後轉名為關鍵旅行社，在旅遊業激烈競爭中，被大魚收購，至此綠邨正式從歷史上消失。