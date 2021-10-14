中文的「達」字，基本義是到達，其甲骨文 像一個人沿著大路向前走，本義是「通達」，引申為「達觀」。金文和小篆的「達」字，「辵」是形符，「幸」是聲符。

「達」的意思是「通」，例如「四通八達」；《呂氏春秋》有云：「理塞則氣不達」，也可以是「到」，例如杜甫詩《月夜憶舍弟》：「寄書長不達，況乃未休兵。」更可以指「實現」或「完成」，如：「目的已達」；或指「表現」，如：「詞不達意」；甚至是「告訴」，如「傳逹」。

儒家釋「達」，《論語•顏淵》篇謂「夫達也者，質直而好義，察言而觀色，慮以下人，在邦必達，在家必達」。而最早談達人可能見於《左傳•昭公•十七年》：「其後必有達人。」唐朝孔穎達的疏曰：「謂知能通達之人。」基本上都不出儒家的「達人」涵義。

筆者近日讀《列子》一書，發覺道家原來也有「達人」說法，其《楊朱》篇形容子貢後人端木叔富甲一方，老時將一切捐獻，是個「達人」。道家的達人，視達觀與豁達是人生境界，源自對宇宙人生真相的認知，包括人與人、人與大自然、人與宇宙萬有的關係，並懂得如何與之和諧共處，才能得到人生幸福。

其實佛家也有「達人」之說，近代淨土宗高僧印光法師，筆下佛法喜談「達人」，認為達人是通宗通教的圓悟者，反而同樣推崇達人的唐代詩人白居易，心目中達人就不及常念阿彌陀之人，他的詠淨土之詩有云：「行也阿彌陀，坐也阿彌陀，縱使忙似箭，不廢阿彌陀。

達人應笑我，多卻阿彌陀，達又怎麼生，不達復如何？日暮而途遠，此生已蹉跎，普勸法界頌， 同念阿彌陀。」