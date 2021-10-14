我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

扁婿趙建銘內線交易纏訟16年 判3年8月定讞

加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

儒釋道的「達人」

〈六合飛翔〉岑逸飛

中文的「達」字，基本義是到達，其甲骨文像一個人沿著大路向前走，本義是「通達」，引申為「達觀」。金文和小篆的「達」字，「辵」是形符，「幸」是聲符。

「達」的意思是「通」，例如「四通八達」；《呂氏春秋》有云：「理塞則氣不達」，也可以是「到」，例如杜甫詩《月夜憶舍弟》：「寄書長不達，況乃未休兵。」更可以指「實現」或「完成」，如：「目的已達」；或指「表現」，如：「詞不達意」；甚至是「告訴」，如「傳逹」。

儒家釋「達」，《論語•顏淵》篇謂「夫達也者，質直而好義，察言而觀色，慮以下人，在邦必達，在家必達」。而最早談達人可能見於《左傳•昭公•十七年》：「其後必有達人。」唐朝孔穎達的疏曰：「謂知能通達之人。」基本上都不出儒家的「達人」涵義。

筆者近日讀《列子》一書，發覺道家原來也有「達人」說法，其《楊朱》篇形容子貢後人端木叔富甲一方，老時將一切捐獻，是個「達人」。道家的達人，視達觀與豁達是人生境界，源自對宇宙人生真相的認知，包括人與人、人與大自然、人與宇宙萬有的關係，並懂得如何與之和諧共處，才能得到人生幸福。

其實佛家也有「達人」之說，近代淨土宗高僧印光法師，筆下佛法喜談「達人」，認為達人是通宗通教的圓悟者，反而同樣推崇達人的唐代詩人白居易，心目中達人就不及常念阿彌陀之人，他的詠淨土之詩有云：「行也阿彌陀，坐也阿彌陀，縱使忙似箭，不廢阿彌陀。

達人應笑我，多卻阿彌陀，達又怎麼生，不達復如何？日暮而途遠，此生已蹉跎，普勸法界頌， 同念阿彌陀。」

甲骨文

上一則

余光中不只寫詩還是譯者 台首部翻譯論集出版

下一則

我的家鄉

延伸閱讀

美國留學生協會聯盟 擬打造社交平台分享資源

美國留學生協會聯盟 擬打造社交平台分享資源

抖音、快手、嗶哩嗶哩… 中國視頻巨頭攻占消費者餐桌

抖音、快手、嗶哩嗶哩… 中國視頻巨頭攻占消費者餐桌
分分鐘學園藝／想種好葡萄 這四要素很關鍵

分分鐘學園藝／想種好葡萄 這四要素很關鍵
德州達人李元平 寫書讓你愛德州

德州達人李元平 寫書讓你愛德州

熱門新聞

郭熙「早春圖」。圖／故宮提供

台北故宮3寶密碼藏千年 技工破解「中國畫的蒙娜麗莎」

2021-10-06 19:39
蘇富比宣布明年拍賣文藝復興大師波提且利（SANDRO BOTTICELLI） 描繪基督的作品「憂患之子(The Man of Sorrows)」，估價逾4000萬美元。圖／蘇富比提供

波提且利基督畫作上拍場 「憂患之子」 估價逾4000萬

2021-10-07 14:51
林崇漢∕圖

俠義的上乘功夫

2021-10-09 03:02
蘇富比宣布拍賣王家衛創作的首件NFT作品「花樣年華 – 一剎那」，隱藏「花樣年華」首天拍攝的絕密劇情。(圖:澤東電影提供)

「花樣年華」NFT拍出55萬美元 毛片洩張曼玉仙人跳劇情

2021-10-11 02:35

密碼慘案

2021-10-12 02:00

沒想到

2021-10-06 03:02

超人氣

更多 >
輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠

輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠
社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度
普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可
影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光

影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光
肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症

肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症