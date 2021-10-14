SpaceX創辦人馬斯克 （Elon Musk），再次被《富比士》選為全球首富，意氣風發。這位天才創業家，還有一項很受女性注目的特點，就是有一位耀目有型的星媽Maye Musk。

73歲的Maye，一生跌宕起伏。她21歲時參選南非 小姐，其後成為全職模特兒，同時考取營養學及營養科學兩個碩士學位，堪稱美貌與智慧並重。可是，她結婚生下3個子女後，卻於31歲離婚。

這位單親媽媽帶著3個孩子離開傷心地南非，前往加拿大展開新生活。為了賺錢養家，她須身兼5職，日間在大學做研究主任，晚間教授營養學、模特兒課程，再兼任模特兒及營養師。幾十年間孜孜不倦，重新建立成功的事業，更於69歲成為化粧品牌大使。

她最近更成為暢銷書作家，其自傳《女人的計畫》（A Woman Makes a Plan），兩年前一出版就火速登上暢銷書榜。

我最好奇她如何保持苗條，原來她飲食清淡，常吃南瓜、番薯、菠菜、西蘭花等蔬菜 ，祕訣是「餓了才吃，不餓時不吃；如果太餓，會精神緊張脾氣暴躁；吃得太飽，身體忙於消化食物，則容易疲倦。」如今她事業成功、美麗自信、身家豐厚、活得自豪。

人生總會跌倒，跌倒了再站起來，生命自然精采不凡。