我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

扁婿趙建銘內線交易纏訟16年 判3年8月定讞

加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

全球首富的有型星媽

〈每日驚艷〉張宏

SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk），再次被《富比士》選為全球首富，意氣風發。這位天才創業家，還有一項很受女性注目的特點，就是有一位耀目有型的星媽Maye Musk。

73歲的Maye，一生跌宕起伏。她21歲時參選南非小姐，其後成為全職模特兒，同時考取營養學及營養科學兩個碩士學位，堪稱美貌與智慧並重。可是，她結婚生下3個子女後，卻於31歲離婚。

這位單親媽媽帶著3個孩子離開傷心地南非，前往加拿大展開新生活。為了賺錢養家，她須身兼5職，日間在大學做研究主任，晚間教授營養學、模特兒課程，再兼任模特兒及營養師。幾十年間孜孜不倦，重新建立成功的事業，更於69歲成為化粧品牌大使。

她最近更成為暢銷書作家，其自傳《女人的計畫》（A Woman Makes a Plan），兩年前一出版就火速登上暢銷書榜。

我最好奇她如何保持苗條，原來她飲食清淡，常吃南瓜、番薯、菠菜、西蘭花等蔬菜，祕訣是「餓了才吃，不餓時不吃；如果太餓，會精神緊張脾氣暴躁；吃得太飽，身體忙於消化食物，則容易疲倦。」如今她事業成功、美麗自信、身家豐厚、活得自豪。

人生總會跌倒，跌倒了再站起來，生命自然精采不凡。

南非 馬斯克 蔬菜

上一則

余光中不只寫詩還是譯者 台首部翻譯論集出版

下一則

我的家鄉

延伸閱讀

印度也要有7-11了 首富引進 孟買開第1家店

印度也要有7-11了 首富引進 孟買開第1家店
暴力充斥 伊州首富擬將Citadel總部遷離芝城

暴力充斥 伊州首富擬將Citadel總部遷離芝城
89加州人登富比世美國富豪榜 身家高達1.1兆元

89加州人登富比世美國富豪榜 身家高達1.1兆元
南非63隻企鵝神秘暴斃 竟是蜜蜂幹的

南非63隻企鵝神秘暴斃 竟是蜜蜂幹的

熱門新聞

郭熙「早春圖」。圖／故宮提供

台北故宮3寶密碼藏千年 技工破解「中國畫的蒙娜麗莎」

2021-10-06 19:39
蘇富比宣布明年拍賣文藝復興大師波提且利（SANDRO BOTTICELLI） 描繪基督的作品「憂患之子(The Man of Sorrows)」，估價逾4000萬美元。圖／蘇富比提供

波提且利基督畫作上拍場 「憂患之子」 估價逾4000萬

2021-10-07 14:51
林崇漢∕圖

俠義的上乘功夫

2021-10-09 03:02
蘇富比宣布拍賣王家衛創作的首件NFT作品「花樣年華 – 一剎那」，隱藏「花樣年華」首天拍攝的絕密劇情。(圖:澤東電影提供)

「花樣年華」NFT拍出55萬美元 毛片洩張曼玉仙人跳劇情

2021-10-11 02:35

密碼慘案

2021-10-12 02:00

沒想到

2021-10-06 03:02

超人氣

更多 >
輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠

輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠
社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度
普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可
影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光

影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光
肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症

肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症