1949年，中國 內戰結束，難民逃入殖民地香港 ，難民區分兩處，一在調景嶺，一在九龍城牛池灣東頭村木屋區，後者是塊潮濕地段，約3000多平方尺。難民無一瓦之覆，只有搭建小木屋蔽風雨，謀生方式「白色」的少，「黑色」的多；吃、喝、嫖、賭、菸到處都是，可說是袖珍型黑暗大陸，港府也不太管，讓他們自生自滅。

颱風來襲，中型的，可把木屋吹個七零八落；巨型的，半天時間就可把全村吹個精光，城南道直到紅磡，都是災民打地鋪地方。當時，我父親胃出血在東華醫院難民部急救，我得到自強哥安排在修頓球場的一塊空地過夜；晴天我擦鞋為生，如遇颳風下雨，飢腸轆轆，狗急會跳牆。

香港的麻將館是合法賭場，賭友自由進出，通行無阻，我走進去和老闆商量，為他們早午晚掃三次地及廁所，不領薪，老闆說好呀，大茶桶任飲。賭友們花用銅板頻繁，漏網之魚，掉在地上是免不了的，銅板認不得我，我認得銅板，每日撿個一元八角，靠隔夜麵包，勉強餬口。

路是人走出來的，沒有康莊大道，也有旁門左道。我發現賭友十中有九抽香菸，一嘴含菸找火柴、又忙著看牌，應付不過來，見狀我把菸灰缸及火柴遞過去，賭友吞雲吐霧之餘，連說靚仔醒目，沒給一毫（一角硬幣），也會給鬥零（五仙硬幣），雖杯水車薪，積少成多，亦好過無。

後來我又發現，贏錢多的客人現鈔多、銀包放不下，我適時送上小紙袋，他再一句「靚仔，這是五元，去食碗魚蛋湯、叉燒飯」，人行運時，條條大路通羅馬，後來為了學得一技之長，當學徒去了。

窮是可以反的，窮則變，變則通，只要不是天災，肯做，就餓不死。