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我杯茶在伯明翰

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

倫敦市中心Marylebone火車站向北出發，大概兩小時即到達英國第二大城市Birmingham（伯明翰）。

世界各地每年有不少旅客，都是為了朝拜巧克力之國Cadbury World，而專程到伯明翰的，但我卻是為了一杯港式奶茶，才決定到伯明翰一遊。

早就聽到有不少華人喜歡在伯明翰聚居，果然在街上到處碰到華人，有一家大細的、有一群群年輕人的。各式中菜館也特別多，要逐一品嘗試菜的話，最少要住上一頭半個月吧；可是於這次行程中，那統統不是我杯茶。

在倫敦斷斷續續住上六年了，從來沒嘗過一杯像樣的港式奶茶。入鄉隨俗，我老早已轉而天天歎愛爾蘭奶茶了，味道不一樣，卻同樣香濃。近日，聽聞在伯明翰有港人開設了一間港式茶餐廳，有港式奶茶供應，立即喜上眉梢，二話不說就朝伯明翰進發。

從Moor Street車站步出，向右邊步行約十分鐘，即到達Tin Tin Food Hall。其中一間食肆「龍豬冰室」剛開業兩星期，食客卻早就聞風而到，午飯時間長龍打了蛇餅。「一腳踢」的老闆忙到不可開交，不停「炒作」他在香港茶餐廳最擅長的炒粉麵和小菜。

我叫熱奶茶和沙嗲牛肉三文治時，乖巧的老闆仔年輕人問：「你要茶走嗎？」呵呵呵！多麼親切的家鄉「茶走」，「少甜唔該」。

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