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夜間生物全接觸

〈每日驚艷〉張宏

走在一望無際的黑夜草地上，雨後薄霧縈繞，寂靜無人，只有我們十幾人在野外探索。忽然想起，粉嶺郊區有些幾百年古墳，途中會否經過先人門前？

「別胡思亂想，請放下都市人的思考，把腦子調校至『大自然頻道』，靜心看看附近有什麼？」領隊Samson是非常資深的大自然導賞員，教大家用眼睛「夜視」。我們開始留意草間蟲鳴，抬頭見到明亮的星星，忽然有人說︰「有青蛙啊！」大家紛紛上前觀察。

原來，郊外有青蛙是非常正面的信息，代表水質清澈無污染，可以產卵繁殖。不久，樹枝上見到巨型「人面蜘蛛」，正編織一面大網。有蜘蛛又是正面信息，代表昆蟲生長繁盛，蜘蛛有充足覓食機會。在樹叢中，枝頭竟然有一隻果子狸，牠鼻梁上一抹搶眼的白色皮毛，雙眼精靈，遠遠瞪着我們。牠的存在，顯示果子食物充足。

用「大自然頻道」觀察黑暗的草原，熱鬧非凡，樹林、池塘之間還有蝙蝠、小蛇、蜥蜴、蚯蚓、甲蟲等，形成完好的大自然生態。

在粉嶺高爾夫球場，人人都可以夜間探索自然，舊場第一至第三個洞，平時晚上6時至10時皆對外開放，最近更安裝了小型地燈。有興趣的話，人人都可以與夜間生物全接觸。

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