我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

染疫自由？政治操作？德州反抗拜登「責任性接種」

內舉不避親？川普遭爆曾推薦伊凡卡出任世銀總裁

愛麗斯套房

〈自言自語〉趙自珍

不少著名的電影，以廣場酒店作背景，最為人熟知的有「小鬼當家」Home Alone、希區考克的「北西北」North by North West、「裸足佳偶」Barefoot in the Park、「龍鳳配」Sabrina、「午夜牛郎」Midnight Cowboy、「大亨小傳」The Great Gatsby等，有名氣的有20多套，很多經典畫面。好像卡萊葛倫在「北西北」中坐下來的酒吧就是廣場酒店的橡樹廳。

廣場酒店有很多著名住客，其中最有名的是愛麗斯Eloise，一個六歲的小女孩，和她的愛狗、保母一起住在一間豪華套房，1955年以愛麗斯為名、半真半假的小說出版，大受好評。

愛麗斯故事，起源是她母親畫的黑白畫，雖然只有黑白灰，背景卻是粉紅色。這畫曾經掛在廣場酒店的走廊，直至一次大裝修之後失去。

到現在，傳說愛麗斯住過的套房名為「愛麗斯套房」，收費1000多美元一晚，贈送一件繡有 Eloise名字的浴袍，值得與否，見仁見智。

廣場酒店的故事，可以說十日十夜，小鬼當家放映那些年，所有看過這電影的小朋友，都吵著要去廣場酒店，想來，廣場酒店這樣聞名，與電影也有關係。

電影 小說

上一則

「主角是國務卿」柯林頓出版懸疑小說 劇情幾乎是時事

下一則

難忘的教訓

延伸閱讀

蘇貞昌發國慶影片 「讓全世界看見台灣的堅強與韌性」

蘇貞昌發國慶影片 「讓全世界看見台灣的堅強與韌性」
快看世界／俄女星上太空 將完成人類首部攝於太空電影

快看世界／俄女星上太空 將完成人類首部攝於太空電影
魔戒半獸人原型是「好萊塢淫魔」 男主角曝導演惡趣味

魔戒半獸人原型是「好萊塢淫魔」 男主角曝導演惡趣味
龍劭華入圍男配角 女兒：希望他看得到

龍劭華入圍男配角 女兒：希望他看得到

熱門新聞

郭熙「早春圖」。圖／故宮提供

台北故宮3寶密碼藏千年 技工破解「中國畫的蒙娜麗莎」

2021-10-06 19:39
蘇富比宣布明年拍賣文藝復興大師波提且利（SANDRO BOTTICELLI） 描繪基督的作品「憂患之子(The Man of Sorrows)」，估價逾4000萬美元。圖／蘇富比提供

波提且利基督畫作上拍場 「憂患之子」 估價逾4000萬

2021-10-07 14:51
林崇漢∕圖

俠義的上乘功夫

2021-10-09 03:02

沒想到

2021-10-06 03:02
蘇富比宣布拍賣王家衛創作的首件NFT作品「花樣年華 – 一剎那」，隱藏「花樣年華」首天拍攝的絕密劇情。(圖:澤東電影提供)

「花樣年華」NFT拍出55萬美元 毛片洩張曼玉仙人跳劇情

2021-10-11 02:35

你還好嗎

2021-10-04 02:00

超人氣

更多 >
影／夫不清魚缸 妻油炸「名貴紅龍」他傻見寵物躺盤中

影／夫不清魚缸 妻油炸「名貴紅龍」他傻見寵物躺盤中
宋慧喬美到像「跟空氣談戀愛」26秒時尚影片好優雅

宋慧喬美到像「跟空氣談戀愛」26秒時尚影片好優雅
人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京

人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京
法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍
遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治