不少著名的電影 ,以廣場酒店作背景,最為人熟知的有「小鬼當家」Home Alone、希區考克的「北西北」North by North West、「裸足佳偶」Barefoot in the Park、「龍鳳配」Sabrina、「午夜牛郎」Midnight Cowboy、「大亨小傳」The Great Gatsby等,有名氣的有20多套,很多經典畫面。好像卡萊葛倫在「北西北」中坐下來的酒吧就是廣場酒店的橡樹廳。

廣場酒店有很多著名住客,其中最有名的是愛麗斯Eloise,一個六歲的小女孩,和她的愛狗、保母一起住在一間豪華套房,1955年以愛麗斯為名、半真半假的小說 出版,大受好評。

愛麗斯故事,起源是她母親畫的黑白畫,雖然只有黑白灰,背景卻是粉紅色。這畫曾經掛在廣場酒店的走廊,直至一次大裝修之後失去。

到現在,傳說愛麗斯住過的套房名為「愛麗斯套房」,收費1000多美元一晚,贈送一件繡有 Eloise名字的浴袍,值得與否,見仁見智。

廣場酒店的故事,可以說十日十夜,小鬼當家放映那些年,所有看過這電影的小朋友,都吵著要去廣場酒店,想來,廣場酒店這樣聞名,與電影也有關係。