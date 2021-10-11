我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過6法令 未經同意拿掉保險套算犯罪 明年生效

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

伯明翰米其林餐廳

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

原來，伯明翰有不少米其林（香港稱「米芝蓮」）餐廳，當中有一間特別吸引我的眼球，那是夫妻檔主理的Adam's。

我對兄弟檔、父子檔或夫妻檔等開設的食肆，向來都是特別有感覺，也許是那種團結的倫理精神令我欽敬吧；主廚Adam和太太Natasha看上去甚為年輕，兩人親切而自信的笑容已夠一致，就選這間。

Adam's位於伯明翰市中心Victoria Square旁邊的一條小街，屬於新派時尚店，完全不設dress code，我喜歡，當然我也不會「牛記笠記」失禮人。

不得不承認，我對米其林餐廳是有預設要求的，絕對不會單是拘泥於「好唔好食」的層次；打從踏入店裡第一步的感覺，店員的笑容、洗手間的清潔程度、環境的舒適度等，是環環相扣的整體感覺。Adam's的年輕侍應個個親切可人，給我的感覺是，他們都以這份工為榮，絕對不是被老闆虐待的受害類型呢。

我突然想起倫敦Chiswick High Street那間米其林餐廳，那位主廚老闆對著客人終日黑口黑面，那餐廳去年終於結業了，並不是廚師工夫不夠好，而是性格不適合，畢竟這份工蘊含著帶給食客快樂的偉大任務。

我在Adam's異常快樂，鱒魚是經過醃製的魚生，但魚皮卻是炸得鬆脆；雞的胸部是煙熏的，雞翼則是燒烤而成；甜點就集合了甜、酸、脆的豐富效果，三道菜均盡顯廚師的細緻心思。

高質午餐只售45英鎊，性價比高。

倫敦 香港 時尚

上一則

何時才是讀書天

下一則

量子物理之父

延伸閱讀

有一種告別（六）

有一種告別（六）
貸款買房 聖荷西最難 匹茲堡最容易

貸款買房 聖荷西最難 匹茲堡最容易
米其林餐廳榜單公布 華人業者有喜有憂

米其林餐廳榜單公布 華人業者有喜有憂
天下大亂的感覺

天下大亂的感覺

熱門新聞

郭熙「早春圖」。圖／故宮提供

台北故宮3寶密碼藏千年 技工破解「中國畫的蒙娜麗莎」

2021-10-06 19:39
蘇富比宣布明年拍賣文藝復興大師波提且利（SANDRO BOTTICELLI） 描繪基督的作品「憂患之子(The Man of Sorrows)」，估價逾4000萬美元。圖／蘇富比提供

波提且利基督畫作上拍場 「憂患之子」 估價逾4000萬

2021-10-07 14:51

沒想到

2021-10-06 03:02
林崇漢∕圖

俠義的上乘功夫

2021-10-09 03:02

你還好嗎

2021-10-04 02:00

步步相隨似有情

2021-10-03 03:01

超人氣

更多 >
全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關
環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張
霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕
川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升

川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升