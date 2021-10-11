原來，伯明翰有不少米其林（香港 稱「米芝蓮」）餐廳，當中有一間特別吸引我的眼球，那是夫妻檔主理的Adam's。

我對兄弟檔、父子檔或夫妻檔等開設的食肆，向來都是特別有感覺，也許是那種團結的倫理精神令我欽敬吧；主廚Adam和太太Natasha看上去甚為年輕，兩人親切而自信的笑容已夠一致，就選這間。

Adam's位於伯明翰市中心Victoria Square旁邊的一條小街，屬於新派時尚 店，完全不設dress code，我喜歡，當然我也不會「牛記笠記」失禮人。

不得不承認，我對米其林餐廳是有預設要求的，絕對不會單是拘泥於「好唔好食」的層次；打從踏入店裡第一步的感覺，店員的笑容、洗手間的清潔程度、環境的舒適度等，是環環相扣的整體感覺。Adam's的年輕侍應個個親切可人，給我的感覺是，他們都以這份工為榮，絕對不是被老闆虐待的受害類型呢。

我突然想起倫敦 Chiswick High Street那間米其林餐廳，那位主廚老闆對著客人終日黑口黑面，那餐廳去年終於結業了，並不是廚師工夫不夠好，而是性格不適合，畢竟這份工蘊含著帶給食客快樂的偉大任務。

我在Adam's異常快樂，鱒魚是經過醃製的魚生，但魚皮卻是炸得鬆脆；雞的胸部是煙熏的，雞翼則是燒烤而成；甜點就集合了甜、酸、脆的豐富效果，三道菜均盡顯廚師的細緻心思。

高質午餐只售45英鎊，性價比高。