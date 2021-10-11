「達人」這個名稱，先見於日語，本指有工作 上的豐富經驗，技能上熟能生巧的人士，類似漢語所說的高手或專家。在日本 風吹襲下，「達人」一詞在漢語使用區到處濫用，甚麼蛋糕達人、戀愛達人、園藝達人、風水達人、飲食達人、減肥達人等。

嚴格來說，「達人」並不等同於「專家」。例如「拉麵達人」與「拉麵專家」便有分別。「拉麵達人」是嘗了一口就知道是哪裡的，甚至是哪一家麵店的，而「拉麵專家」可能只知道拉麵的成分、對人體的影響等。簡言之，達人是經驗掛帥，專家的專長是知識。

若說「達人」是日語，其實也不準確，應該說，這是由漢語流入日語，再由日語回流入漢語，詞彙學把這種詞稱作回歸詞。

漢語的「達人」，我最初接觸到是童年時背誦唐初王勃的《滕王閣序》，提到：「所賴君子安貧，達人知命。」意思是說，心胸豁達的人，能安於命運，與今天日語所說的「達人」，涵義已完全不同。

其實《論語》也談及「達人」，孔子說：「夫仁者，己欲立而立人，己欲達而達人。」，出自《論語‧雍也》，是孔子回應學生子貢如何實行「仁」德的話。

「立人」是幫助人堂堂正正地站立，懂得立身處世。「達人」之「達」，是達到，引申為通達，意思是幫助人通達事理；不過孔子所說的「達人」，「達」是動詞，「人」是名詞，如今日語的「達人」，應是等同王勃對「達人」的使用法，「達」是形容詞。從文字學上看，小篆的「達」，從「辵」，「羍」聲(粵音讀達)，本義作「行不相遇」解（見《說文》），指人們在路上相逢，會停下腳步來讓路，表現禮讓。