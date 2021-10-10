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傾慕楊紫瓊

〈太平山下〉柯華

上世紀九○年代初，香港電影潮水一般湧入內地。我從上映的影片中認識了趙雅芝、關之琳、梅豔芳、張曼玉等香港女影星，並被她們的芳名一次次牽引拉扯，進入電影院一睹她們的影姿風采。但看過楊紫瓊主演影片後，我移情別戀了：曾一度想方設法、爭分奪秒觀賞起楊紫瓊飾演的影片。

知曉楊紫瓊，起始「警察故事3：超級警察」中呈現給觀眾的中國女公安楊建華的機智果敢，接下又在「太極張三豐」中顯現出的秋雪女俠風姿，並由此喜愛上這一武打影星，愈加關注了解她的從影信息。

楊紫瓊出生馬來西亞，1984年出演電影「貓頭鷹與小飛象」正式出道，並於次年以「皇家師姐」精湛武打成為香港頭號女打星，1988年嫁給香港富豪潘迪生後息影。1992年在成龍動作電影「警察故事3：超級警察」復出再戰江湖，而且愈戰愈勇，1997年憑藉主演007系列電影「明日帝國」打開好萊塢市場，2001年主演電影「臥虎藏龍」榮獲第73屆奧斯卡、名揚國際影壇，獲得「最具代表性國際巨星」稱號。

只可惜，007系列電影「明日帝國」沒有在內地上映。我在單位坐班工作時偷看007系列電影，意外看到了「明日帝國」楊紫瓊扮演的龐德女郎。當即欣喜異常，用報紙遮擋住工作台電腦屏幕光線，之後戴上耳機津津有味觀賞起來，連續觀看三遍，從中看到楊紫瓊飾演的龐德女郎與眾不同：以往007系列電影女演員角色大都為花瓶陪襯，而「明日帝國」中楊紫瓊不再是龐德的附屬品，而是不可或缺的左右手。她矯健的身手，果斷的氣質，戲裡戲外搶盡了傳統金髮碧眼龐德女郎的鋒頭，不僅與龐德密切合作完成各項任務，而且還在緊要時刻救了龐德一把，是一位擁有嫺熟中國功夫，閃耀無窮魅力的東方女俠。

獲得奧斯卡影片的「臥虎藏龍」，我在電腦和央視電影頻道均觀賞過，但還是特意走進電影院，欣賞影片美妙動聽音樂，觀賞楊紫瓊震撼人心的表演：晦暗夜晚，楊紫瓊為追回青冥寶劍，奮力追趕偷盜者章子怡，兩人身子高低起伏，如同兩隻飛雁上下翻飛，盡顯其美妙身姿，讓人禁不住輕聲慨歎。

看過楊紫瓊成名影片後，我的情感逐漸專一起來，更加巧用工作閒暇，在電腦網路陸續觀賞了「中華戰士」、「超級計畫」、「東方三俠」、「飛鷹女俠」、「天脈傳奇」，以及好萊塢影片「黃石的孩子」、「木乃伊3：龍帝之墓」、「太陽浩劫」，那一階段，我的雙眼著實過足了楊紫瓊電影瘾。

轉眼有多年沒進電影院了，也沒再觀賞過楊紫瓊的影片，但心中一直留存著楊紫瓊風姿。看過世界日報港副版編輯徵集「閃亮的日子」文稿，我的思緒當即回溯到迷戀楊紫瓊電影年月。哦，那時我也是一個香港影星的追崇者呀。

電影院 龐德 香港

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