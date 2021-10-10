為人處事，最忌好高鶩逺，要循序漸進。正如老子說：「合抱之木，生於毫末﹔九層之台，起於壘土﹔千里之行，始於足下。」意思是粗木長於幼苗，高臺建於壘起的泥土，遠行達成於腳踏實地行走，比喻事情要從頭做起，逐步進行。這道理其實也很簡單，正如小孩子先學會翻身、坐立、爬行，然後才學會走路、跑步，每一步驟都不可以省略，否則欲速則不達。

至於佛家，佛法講：「沒有天然的彌勒，自然的釋迦 」，意思是任何事情，都要經過一番勤苦耕耘，才有所獲。正如唐代黃檗希運禪師的禪詩：「不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香﹖」而偏偏好高鶩遠者，總喜歡一蹴而就，揠苗助長，結果寸步難行，收到相反效果，更加深了挫折感。

凡好高鶩遠者，不出兩大類，一類是喜抄捷徑，急功近利﹔另一類則是驕慢心重，這也看不起，那也看不慣，終日牢騷滿腹，人人不行，唯有自己出類拔萃，將自己變成無限誇大的變形金剛，空有抱怨和嫉妒，這往往是好高鶩遠者的通病。

對治慢心自然是謙虛。或說過分謙虛會流於妄自菲薄，這倒不必擔憂。佛法五毒：貪瞋癡慢疑，其中「慢心」最不容易察覺，因為這種習氣是順行，謙虛則是逆行，所以一般人多是愈來愈自滿，沾沾自喜，絕少會愈來愈謙虛的。所謂「滿招損，謙受益。」指的是自滿會招致失敗，謙虛會得到好處，語出「書經．大禹謨：「惟德動天，無遠弗屆，滿招損，謙受益，時乃天道。」

其中的「謙受益」是懷著謙虛之心，看清楚自己的缺點及他人的優點，對一己的短處加以改進，對別人的長處加以學習，這是進步的重要一環。