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好高騖遠

〈六合飛翔〉岑逸飛

「好高騖遠」這成語，那個「騖」字不少人寫錯是「鶩」。「騖」不同「鶩」，兩個字的讀音相同而解釋有異。

前一個「騖」字是形聲字，下面的「馬」是形旁；上面的「敄」是聲旁。「騖」最早的意思是指「馬亂跑」，後來引申為胡亂追求，出處來自《宋史．道學傳》介紹理學家程明道：「病學者厭卑近而騖高遠，卒無成焉。」比喻不切實際地追求過高目標。

「騖」也泛指疾馳。《韓非子．外儲説右下》有云：「代禦執轡持策，則馬咸騖矣。」又如：騖馳（車馬奔馳）；騖行（馳行）；騖置（急馳傳遞）；騖騖（奔騰樣子）。而「鶩」字屬「鳥部」，指鳥類的游禽類。事實上，「鶩」本義指野鴨，《太平御覽》引《說文》：「鶩，野鳧也。」《禮記．曲禮下》疏引李巡：「鳧，家鴨名；鶩，野鴨名。」鶩是一種野鴨，有時也指家鴨，屬鳥綱、雁形目、鴨科。雄性鶩頭呈綠色，翅膀上有紋理；雌性鶩為黃斑色，但也有純黑色和純白色的。雄鴨不會鳴叫，雌鴨則會叫。

想起唐代王勃《滕王閣序》的名句「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色」，其中的「鶩」便是指一群飛翔的野鴨。所謂「趨之若鶩」，含有貶意，意思是像成群鴨子爭先恐後跑過去，比喻許多人爭著追名逐利。

回頭說「好高騖遠」，它的同類詞語，如不自量力，如志大才疏，與它相反的，則是量力而為，腳踏實地，循序漸進等。為人處世，教人不要好高騖遠，儒、道、釋都有論及。譬如《中庸》便提到：「君子之道，譬如行遠必自邇；譬如登高必自卑。」說的是中庸之道，就像走遠路，必從近處開始；或像登高山，必從低處起步。

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