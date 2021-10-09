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遺失鑰匙的啟示

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

遺失家居大門鑰匙，是最恐怖的經驗。

那天購物後回家，兩隻手都拿滿了大包小包，站在門前施施然騰出了右手往袋裡揪出大門鑰匙，卻怎樣也找不著。再仔細找一遍，不是開玩笑吧，大門鑰匙怎會不翼而飛？

不是心離一離的感覺，那是整個心突然向下速沉的恐懼，究竟大門鑰匙是在哪裡遺失的呢？在剛才拿卡付款時，不小心跌了？是在街上閒逛時從袋裡跌出了？噢！又或是被小偷在我全神貫注挑東西時偷了？那怎辦？賊人會快找到來我家嗎？

愣在家門前，腦袋空白一片，心跳卻在加劇！稍為定神，門鑰匙卻立刻就找到了，原來是執在我的左手裡。

我的左手早執緊鑰匙，卻用右手去袋裡找，我是神經病嗎？好友經常笑說通屋找眼鏡也找不著，原來眼鏡是戴在自己的鼻梁上，看來我以後不該大笑得太誇張了。

不得不承認，有些事情是多發生了，比如以為是物件遺失了，又或是記憶間歇空白了。以前即使是記不起某人的名字，總會記得那人姓甚麼，又或是名字中有某個字，近來就竟然人家姓名三個字都空白了，毫無頭緒。

朋友間的話題都離不開「洗手間」了，「兩房一廳卻只得一個洗手間，不行！」「那間餐廳的洗手間要跑樓梯，不行！」「那個景點有洗手間的嗎？」

不得不承認，人是老了！

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