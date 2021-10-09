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想念香港的「氛圍」

〈太平山下〉潘健生

疫情開始困在美國沒到過香港，但這兩年以前，在香港度過了不少快樂的日子。

香港，它的街道雖然彎曲淺窄，但多少年習慣了南方「騎樓」及掛滿橫七豎八有點凌亂廣告牌的廣州街道，走香港的街道親切感油然而生；而吃粵味甚至改良吸收了外來滋味的奶茶、菠蘿油、豬仔包、牛雜、潮州打冷，不但合口味還時有驚喜；聽著熟悉的又比廣州話柔軟好聽的粵語，偶然在粵語中飆出的一、兩句英語，熟悉親切有加；在商場酒店，聽著洋溢著的香港服務行業專業殷勤的服務，舒心寫意；即使在街上遇到困難，總有熱心人相助，記得汶川地震時，香港各界慷慨解囊捐資近200億港元，愛心滿滿感人；平時人們彼此交道有禮有愛；還有更令人舒心的多元文化，不同觀點的出版物同處一個街邊書報攤，不同立場的市民同處一屋簷下，社會和而不同，包容多元、市民文明禮貌；社會管理有序、社會成員之間彼此有愛互助…所有這一切，就是香港給我的印象。

想念一個城市、一個地方，可以從一個很小的角度，一件很小的事，一次很偶然的遭遇開始，這些都是具體可感的某一件事情或細節。在我列舉在香港的許多留下了記憶的美好後，我發現其實我是喜歡或者說想念這個城市的整個「氛圍」。是的，「氛圍」，一種處處洋溢著，睜開眼就感受得到，卻又似乎摸不著的有點抽象的感覺。

久違了她，想念她，只能在想像中完美她。當疫情過去，我一定會安排更多的時間，在香港認真的住一段時間，看看她的芳容，辨認她的變化，感受她的「氛圍」，享受她的美妙。

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