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談中秋水果

〈飲食香江〉林柏榮

中秋節是一個家人團聚、共賞美食的日子，從中建構出社會和諧，同時培養對傳統文化的認知。

可是近年的應節水果，紛紛轉投日本的懷抱，熊本蜜柑、青森蘋果、岡山水蜜桃、日本幸水梨，還有如啫喱般口感的香印提子，都是中秋節餐桌上極受人們歡迎的水果，國產貨似乎難覓知音，甚至連國內的果農，也刻意在運載的紙箱上寫幾個日本字，日產水果等於美味優質的想法，是日本果農的能耐，更多的是國民的妄自菲薄。

昔日在中秋節，有不少國產水果供應巿場。首先是楊桃，基本上全年都有生產，不過橫切呈五角星的形狀，與中秋節天上的明月相輝映，為佳節增添幾分趣味。早在千多年前便被引入中國，在閩南一帶廣為種植，古稱五斂子，大致可以分為甜味種和酸味種，前者用來鮮食，向來很受人們喜愛，後者則作烹調配料，例如楊桃脆鱔、楊桃牛柳等。

事實上，烹調或者是醃漬除了是解決酸度問題，更重要的是破壞楊桃內的毒素。一般以為楊桃有大量鉀，不建議腎臟有問題的人食用，但近年有研究指出楊桃本身含有神經毒素，會引發神經細胞興奮，得經過烹煮等處理，才可以安全食用，所以中秋節的楊桃菜式，既是經驗累積的成果，也是應節佳品。

可是楊桃天生嬌貴，容易損傷，加上微酸的味道，並不合現代人濃甜的口味，大概楊桃燈籠會比真的楊桃更受歡迎。

其次是柚子，是很地道的中國水果，原產於南方，據《呂氏春秋》記載「果之美，雲夢之柚。」雲夢就是指湖北的雲夢大澤。

柚子是古人常吃的水果，原因是很厚的皮，能阻隔水分流失，能夠放上幾個月才食用，剛好在9月左右成熟，理所當然的成為中秋應節水果。

不過有一項文化因素，卻被人忽略的，在屈原的《橘頌》裡：「其色精明，內懷潔白，以合賢者亦然，外有精明之貌，內有潔白之志。」柚子內裡的潔白，象徵了君子的氣節，大概後來中秋節吃柚子，也有表達了對君子之道的嚮往，事實上，柚皮可以做蜂蜜柚子茶、蝦子柚皮，還可以作為天然的蚊香，多樣的功能正符合「君子不器」之意。

不過，剝食柚子還是挺煩的事情，除了中秋節偶然吃一口，平常日子也不常見柚子的蹤影。

日本 中國 醃漬

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