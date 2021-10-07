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太平山姻緣道

〈太平山下〉元雁

年輕時，追求學校的一位女同事，為了加深了解和信任，約她渡海上太平山看夜景。

聲明可能會比前幾次約會晚一小時回家，她不加考慮就答應了。我又提醒她：晚上山上較冷，宜帶外套，她微笑謝謝我的關心。

當天，我們先去大會堂展覽廳參觀，再去中環一間餐館晚餐，然後走路去纜車站。路上我說我只熟悉北角，不熟中環，但只要向東走，遇到橫街，看到纜車軌道，必然找到纜車站（我本想告訴她我的弟弟住北角）。

她不待我説完，笑說我之所以對北角地區熟悉，因為我的女朋友住在北角。我也跟她開玩笑，讚她聰敏，一語中的；但那是陳年往事，如今我最最熟悉的地方，是我的女朋友任教的那間學校，逗她笑到花枝招展。於是在愉快的氣氛中乘搭纜車，登上了太平山。

她少時在澳門長大，我向她介紹：飛鵝山和尖沙咀海濱是九龍欣賞香港夜景的勝地；但最佳地點則是太平山頂，尤其是觀景亭，俗稱為「老襯亭」──可能認為在亭內用餐太昂貴，簡直是把遊客當羊牯。我若是遊客，安坐亭內，一面欣賞「東方之珠」夜景，一面享受美食，必定一生難忘，做一次老襯又何妨？！她同意我的觀點，不過，那天我們有時間探勝，那就毋需做老襯了。

那時代港青約會的地方，除了逛夜市、看電影，選擇不多，最令戀人難忘的地方，就是在太平山的盧吉道、俗稱「姻緣道」拍拖；山盟海誓，有東方之珠為證。

當天黃昏漫步盧吉道，涼風颯颯，時節已深秋，日照短少，夜幕早低垂，遠眺昂船洲那邊的天際，彩霞未散。駐足欣賞一會，回頭走回纜車總站；對岸九龍已萬家燈火，山下中環燈光之美，襯以和它爭姸鬥麗的油尖旺霓虹燈海，構成一幅聞名全球的璀璨夜景。

在細語輕笑聲中，心中憧憬著前路美景，依預算時間下山，送她回家。

這一次約會締結了深一步的感情，也加深了瞭解，盧吉道果真是姻緣道。

今天，港人多簡稱太平山為山頂，山峰建有山頂公園。而昔日的老襯亭，已改建為集娛樂、餐廳、展覽……於一身的山頂路標凌霄閣；閣旁還有一座山頂廣場，這是方便遊客採購禮物的新型購物中心；而凌霄閣的天台就是新的觀景台──港人和遊客欣賞東方之珠的最佳地點。

香港發展日新月異，選擇浪漫的約會地方，不勝枚舉，但還有人嚮往山頂姻緣道嗎？

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