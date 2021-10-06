如今提起「智障」，一般都明白是指智力障礙，英文是mental retardation(簡稱MR)。西方人講智商，若智商低於100，便屬不正常，但所謂retardation，不一定構成「障礙」，只是趨弱或遲緩，所以也有譯作「心智遲緩」。

香港過去稱這類人士為弱智，但後來認為「弱」字帶有歧視 ，而「障」字似是中性得多。台灣 不用「智障」說法，自1995年起，稱這類人士為「喜憨兒」，源自台灣俚語「天公疼憨兒」，「疼」是疼惜之意，而「喜」字與「惜」字諧音，又有令人喜悅的涵義。至於「憨」字，拆開是「敢心」，與台語「感心」諧音，而「兒」字則代表成長。

不管稱為弱智、智障還是喜憨兒，總比早期帶有侮辱性的「白癡」為佳。「白癡」一詞，英文叫Idiot，源自100多年前由英國醫師蘭登・道恩（Langdon Down）創用Idiot Savant(學者症候群)一詞，本來只用以描述智力功能極低者，並沒有強烈的負面意義，是可以接受的醫學與心理學名詞。但如今「白癡」一詞已被現今教育 界、心理學界、醫學界與社會學界定為智能障礙的重度與極重度者，殆無疑義。

不過最初翻譯為「智障」的人士，也許不知道「智障」這名詞早為佛經常用，不應再另立新義，易生混淆。佛經的「智障」又叫「所知障」。

其實不要說「智障」，佛學一個「障」字，真要研究起來，可也並不容易。佛學的「障」甚多，甚麼二障、三障，三重障、三昧障、十重障、解脫障、異熟障、邪行障、惑障、理障、事障、業障、報障、內障、外障以至我慢重障、嫉妒重障、貪欲重障、昏沉闇蔽障、惡念思惟障、境界逼迫障、不得自在障等等，若掉入這些文字相中，足以使人暈頭轉向。